Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/influenza-1586698050.html
В двух европейских странах сообщили о вспышках птичьего гриппа
В двух европейских странах сообщили о вспышках птичьего гриппа
В Бельгии и Норвегии зафиксированы вспышки птичьего гриппа. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T21:15
2020-11-27T22:54
здоровье - общество
бельгия
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В двух европейских странах сообщили о вспышках смертельно опасной инфекции
https://cdn21.img.ria.ru/images/148648/33/1486483319_0:5:4961:2796_1400x0_80_0_0_9f60b26c28fa0c4f8e697253d83a5367.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Бельгии и Норвегии зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Как сообщает NRK, инфекцию выявили у дикой птицы в норвежском регионе Ругаланд.Руководитель отдела здоровья животных Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов Оле-Херман Тронеруд призвал сообщать в случае находки мертвых птиц. Это нужно для проверки на наличие инфекций.В некоторых частях страны для домашней птицы будет введен "комендантский час". Это означает, что их нужно будет держать в закрытых помещениях, чтобы не допустить заражения. Также о вспышке птичьего гриппа сообщили в Бельгии. По информации Reuters, в приграничном с Францией городе Менене от вируса погибли около 600 птиц. Еще 151 тысяча была уничтожена в рамках борьбы с распространением инфекции.
https://ria.ru/20201127/prichiny-1586630894.html
бельгия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148648/33/1486483319_301:0:4716:3311_1400x0_80_0_0_2d4031c089d2244b52223f362c1b7853.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, бельгия, норвегия, в мире

В двух европейских странах сообщили о вспышках птичьего гриппа

21:15 27.11.2020 (обновлено: 22:54 27.11.2020)
 
© Fotolia / monticelllloКуры на птицефабрике
Куры на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Fotolia / monticellllo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Бельгии и Норвегии зафиксированы вспышки птичьего гриппа.
Как сообщает NRK, инфекцию выявили у дикой птицы в норвежском регионе Ругаланд.
Руководитель отдела здоровья животных Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов Оле-Херман Тронеруд призвал сообщать в случае находки мертвых птиц. Это нужно для проверки на наличие инфекций.
"Риск заражения людей очень низкий", — подчеркнул чиновник.
В некоторых частях страны для домашней птицы будет введен "комендантский час". Это означает, что их нужно будет держать в закрытых помещениях, чтобы не допустить заражения.
"Мы просим, ​​чтобы никто не прикасался к больным и мертвым птицам, так как они могут содержать другие инфекционные вещества, такие как сальмонелла", — предупредил Тронеруд.
Также о вспышке птичьего гриппа сообщили в Бельгии. По информации Reuters, в приграничном с Францией городе Менене от вируса погибли около 600 птиц. Еще 151 тысяча была уничтожена в рамках борьбы с распространением инфекции.
Медицинский работник отделения реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 15:23Распространение нового коронавируса
Немецкий врач озвучил неожиданную причину пандемии
 
Здоровье - ОбществоБельгияНорвегияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала