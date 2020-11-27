https://ria.ru/20201127/influenza-1586698050.html
В двух европейских странах сообщили о вспышках птичьего гриппа
В двух европейских странах сообщили о вспышках птичьего гриппа
В Бельгии и Норвегии зафиксированы вспышки птичьего гриппа. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T21:15
2020-11-27T21:15
2020-11-27T22:54
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В двух европейских странах сообщили о вспышках смертельно опасной инфекции
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Бельгии и Норвегии зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Как сообщает NRK, инфекцию выявили у дикой птицы в норвежском регионе Ругаланд.Руководитель отдела здоровья животных Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов Оле-Херман Тронеруд призвал сообщать в случае находки мертвых птиц. Это нужно для проверки на наличие инфекций.В некоторых частях страны для домашней птицы будет введен "комендантский час". Это означает, что их нужно будет держать в закрытых помещениях, чтобы не допустить заражения. Также о вспышке птичьего гриппа сообщили в Бельгии. По информации Reuters, в приграничном с Францией городе Менене от вируса погибли около 600 птиц. Еще 151 тысяча была уничтожена в рамках борьбы с распространением инфекции.
https://ria.ru/20201127/prichiny-1586630894.html
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здоровье - общество, бельгия, норвегия, в мире