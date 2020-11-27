https://ria.ru/20201127/immunitet-1586584154.html
Названы три основных вещества, активирующих иммунитет
Названы три основных вещества, активирующих иммунитет
Доцент кафедры Диетологии и питания Университета Флориды Кристина Паласиос рассказала, какие витамины и минералы наиболее эффективны для укрепления иммунитета. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:01
2020-11-27T12:01
2020-11-27T12:06
кристина паласиос
здоровье - общество
флорида
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Доцент кафедры Диетологии и питания Университета Флориды Кристина Паласиос рассказала, какие витамины и минералы наиболее эффективны для укрепления иммунитета.В первую очередь она указала на важность витамина С, который необходим для лейкоцитов, помогающих бороться с инфекциями. Специалист рекомендовала есть апельсины, грейпфруты, клубнику, помидоры и клюкву.Далее специалист напомнила, что низкий уровень витамина D связан с повышенным риском развития респираторных заболеваний у взрослых и детей. Она посоветовала принимать добавку витамина D3 и уточнить необходимую дозировку у врача.Также, по ее словам, решающее значение для нормального развития и функционирования клеток, влияющих на функционирование иммунной системы, имеет цинк.Паласиос добавила, что повышенная концентрация цинка в организме может подавлять репликацию вирусов, таких как полиовирус и коронавирус.
https://ria.ru/20201126/vitamin-1586368338.html
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кристина паласиос , здоровье - общество, флорида
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
Доцент кафедры Диетологии и питания Университета Флориды
Кристина Паласиос рассказала, какие витамины и минералы наиболее эффективны для укрепления иммунитета.
В первую очередь она указала на важность витамина С, который необходим для лейкоцитов, помогающих бороться с инфекциями. Специалист рекомендовала есть апельсины, грейпфруты, клубнику, помидоры и клюкву.
Далее специалист напомнила, что низкий уровень витамина D связан с повышенным риском развития респираторных заболеваний у взрослых и детей. Она посоветовала принимать добавку витамина D3 и уточнить необходимую дозировку у врача.
Также, по ее словам, решающее значение для нормального развития и функционирования клеток, влияющих на функционирование иммунной системы, имеет цинк.
Паласиос добавила, что повышенная концентрация цинка в организме может подавлять репликацию вирусов, таких как полиовирус и коронавирус.