https://ria.ru/20201127/immunitet-1586576834.html
Названы сроки формирования иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной"
Названы сроки формирования иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной"
Иммунитет формируется через месяц после вакцинации "ЭпиВакКороной", карантин не нужен, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:32
2020-11-27T11:32
2020-11-27T11:45
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здоровье - общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Иммунитет формируется через месяц после вакцинации "ЭпиВакКороной", карантин не нужен, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Иммунитет формируется через месяц после первой вакцинации... Соответственно, карантин не нужен, но защита от внешнего инфицирования необходима - ношение маски после первой и второй вакцинации крайне желательно и обязательно для того, чтобы в это время не инфицироваться. Организм в это время еще не защищен", - сказал Рыжиков в ходе пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/vaktsiny-1585145270.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество