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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/immunitet-1586575682.html
Центр "Вектор" заявил о нестабильности иммунитета у переболевших COVID-19
Центр "Вектор" заявил о нестабильности иммунитета у переболевших COVID-19
Иммунитет, который создается в результате инфицирования COVID-19, через 5-7 месяцев исчезает, иммунитет после вакцины более стабильный, сообщил заведующий... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:27
2020-11-27T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Иммунитет, который создается в результате инфицирования COVID-19, через 5-7 месяцев исчезает, иммунитет после вакцины более стабильный, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Что касается иммунного ответа, который мы формируем. Тут большая надежда на вакцину, в отличие от того, что мы наблюдаем при формировании иммунитета в результате заражения коронавирусом. &lt;...&gt; Иммунитет, который создается в результате инфицирования и выздоровления человека, он, уже показано, недостаточно стабильный, через 5-7 месяцев гуморальные антитела исчезает", - рассказал Рыжиков на пресс-конференции.Эксперт также высказал предположение, что все-таки вакцина будет создавать более стабильный и длительный иммунитет чем тот, который формируется в результате инфицирования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/immunitet-1585590805.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Центр "Вектор" заявил о нестабильности иммунитета у переболевших COVID-19

11:27 27.11.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Иммунитет, который создается в результате инфицирования COVID-19, через 5-7 месяцев исчезает, иммунитет после вакцины более стабильный, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
"Что касается иммунного ответа, который мы формируем. Тут большая надежда на вакцину, в отличие от того, что мы наблюдаем при формировании иммунитета в результате заражения коронавирусом. <...> Иммунитет, который создается в результате инфицирования и выздоровления человека, он, уже показано, недостаточно стабильный, через 5-7 месяцев гуморальные антитела исчезает", - рассказал Рыжиков на пресс-конференции.
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Эксперт также высказал предположение, что все-таки вакцина будет создавать более стабильный и длительный иммунитет чем тот, который формируется в результате инфицирования.
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