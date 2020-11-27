https://ria.ru/20201127/granitsa-1586685890.html
МИД выразил протест из-за нарушения границ американским эсминцем
МИД выразил протест из-за нарушения границ американским эсминцем
Министерство иностранных дел России выразило решительный протест из-за нарушения государственной границы в заливе Петра Великого эсминцем США "Джон Маккейн". РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:30
2020-11-27T19:30
2020-11-27T19:56
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест из-за нарушения государственной границы в заливе Петра Великого эсминцем США "Джон Маккейн"."Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка", — говорится в сообщении МИД России.Как указали в ведомстве, Вашингтону хорошо известна позиция Москвы по этой акватории: она является внутренними водами России, на которые распространяется суверенитет государства. В МИД подчеркнули, что попытки утверждать иное недопустимы.Во вторник Минобороны сообщило, что эскадренный миноносец США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого "Джон Маккейн" сразу вышел в нейтральные воды.Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России и не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".
https://ria.ru/20201126/intsident-1586370100.html
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военно-морские силы сша, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России
выразило решительный протест из-за нарушения государственной границы в заливе Петра Великого эсминцем США
"Джон Маккейн".
"Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка", — говорится в сообщении МИД России.
Как указали в ведомстве, Вашингтону хорошо известна позиция Москвы по этой акватории: она является внутренними водами России, на которые распространяется суверенитет государства. В МИД подчеркнули, что попытки утверждать иное недопустимы.
Во вторник Минобороны сообщило, что эскадренный миноносец США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого "Джон Маккейн" сразу вышел в нейтральные воды.
Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России и не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".