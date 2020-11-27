https://ria.ru/20201127/granitsa-1586685890.html

МИД выразил протест из-за нарушения границ американским эсминцем

МИД выразил протест из-за нарушения границ американским эсминцем

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест из-за нарушения государственной границы в заливе Петра Великого эсминцем США "Джон Маккейн". РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:30

2020-11-27T19:30

2020-11-27T19:56

военно-морские силы сша

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_0:117:3072:1845_1400x0_80_0_0_fef2c0efd0c7f799a9fe32220f9922e9.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест из-за нарушения государственной границы в заливе Петра Великого эсминцем США "Джон Маккейн"."Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка", — говорится в сообщении МИД России.Как указали в ведомстве, Вашингтону хорошо известна позиция Москвы по этой акватории: она является внутренними водами России, на которые распространяется суверенитет государства. В МИД подчеркнули, что попытки утверждать иное недопустимы.Во вторник Минобороны сообщило, что эскадренный миноносец США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого "Джон Маккейн" сразу вышел в нейтральные воды.Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России и не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".

https://ria.ru/20201126/intsident-1586370100.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/esminets-1586288134.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-морские силы сша, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире