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В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов
В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов
В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрирования изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны и распространения нацистской... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:02
2020-11-27T16:55
василий пискарев
елена ямпольская
адольф гитлер
госдума рф
общество
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрирования изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны и распространения нацистской атрибутики. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Авторами проекта выступили в том числе главы комитетов по культуре Елена Ямпольская и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ранее Ямпольская сообщала, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который запретит ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха. По ее мнению, такие действия должны караться так же серьезно, как и демонстрирование нацистской свастики на груди.Парламентарии предлагают внести изменения в статью 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности"."Проектом федерального закона предлагается внести изменения &lt;…&gt; в части установления запрета на публичное демонстрирование на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда &lt;...&gt; либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах", — говорится в документе.Исключение составят случаи без признаков пропаганды или оправдания нацизма, формирующие негативное отношение к этой идеологии.Как отмечается в пояснительной записке, за последнее время в стране произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников: в магазинах и на интернет-сайтах продают сувенирную продукцию (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью) с подобными иллюстрациями.Авторы подчеркивают, что законопроект направлен на то, чтобы не допустить героизации военных преступников в России, где десятки миллионов граждан стали жертвами фашистского режима и его союзников.
https://ria.ru/20201127/marki-1586556804.html
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василий пискарев, елена ямпольская, адольф гитлер, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов

15:02 27.11.2020 (обновлено: 16:55 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрирования изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны и распространения нацистской атрибутики. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторами проекта выступили в том числе главы комитетов по культуре Елена Ямпольская и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ранее Ямпольская сообщала, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который запретит ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха. По ее мнению, такие действия должны караться так же серьезно, как и демонстрирование нацистской свастики на груди.
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В орловских киосках нашли марки с изображением Гитлера
Парламентарии предлагают внести изменения в статью 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".
"Проектом федерального закона предлагается внести изменения <…> в части установления запрета на публичное демонстрирование на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда <...> либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах", — говорится в документе.
Исключение составят случаи без признаков пропаганды или оправдания нацизма, формирующие негативное отношение к этой идеологии.
Как отмечается в пояснительной записке, за последнее время в стране произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников: в магазинах и на интернет-сайтах продают сувенирную продукцию (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью) с подобными иллюстрациями.
Авторы подчеркивают, что законопроект направлен на то, чтобы не допустить героизации военных преступников в России, где десятки миллионов граждан стали жертвами фашистского режима и его союзников.
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Василий ПискаревЕлена ЯмпольскаяАдольф ГитлерГосдума РФОбщество
 
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