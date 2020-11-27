https://ria.ru/20201127/gosduma-1586626863.html
В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов
В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов
В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрирования изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны и распространения нацистской... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:02
2020-11-27T15:02
2020-11-27T16:55
василий пискарев
елена ямпольская
адольф гитлер
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/50/1560335041_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6e26b751e73b443fea605c683d7ec9c6.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрирования изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны и распространения нацистской атрибутики. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Авторами проекта выступили в том числе главы комитетов по культуре Елена Ямпольская и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ранее Ямпольская сообщала, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который запретит ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха. По ее мнению, такие действия должны караться так же серьезно, как и демонстрирование нацистской свастики на груди.Парламентарии предлагают внести изменения в статью 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности"."Проектом федерального закона предлагается внести изменения <…> в части установления запрета на публичное демонстрирование на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда <...> либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах", — говорится в документе.Исключение составят случаи без признаков пропаганды или оправдания нацизма, формирующие негативное отношение к этой идеологии.Как отмечается в пояснительной записке, за последнее время в стране произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников: в магазинах и на интернет-сайтах продают сувенирную продукцию (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью) с подобными иллюстрациями.Авторы подчеркивают, что законопроект направлен на то, чтобы не допустить героизации военных преступников в России, где десятки миллионов граждан стали жертвами фашистского режима и его союзников.
https://ria.ru/20201127/marki-1586556804.html
https://ria.ru/20201120/natsizm-1585480719.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/50/1560335041_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_caf3faf79c12659c7425268739001e97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, елена ямпольская, адольф гитлер, госдума рф, общество
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрирования изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны и распространения нацистской атрибутики. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторами проекта выступили в том числе главы комитетов по культуре Елена Ямпольская
и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
. Ранее Ямпольская сообщала, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который запретит ношение изображений Гитлера
и других руководителей Третьего рейха. По ее мнению, такие действия должны караться так же серьезно, как и демонстрирование нацистской свастики на груди.
Парламентарии предлагают внести изменения в статью 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".
"Проектом федерального закона предлагается внести изменения <…> в части установления запрета на публичное демонстрирование на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда <...> либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах", — говорится в документе.
Исключение составят случаи без признаков пропаганды или оправдания нацизма, формирующие негативное отношение к этой идеологии.
Как отмечается в пояснительной записке, за последнее время в стране произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников: в магазинах и на интернет-сайтах продают сувенирную продукцию (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью) с подобными иллюстрациями.
Авторы подчеркивают, что законопроект направлен на то, чтобы не допустить героизации военных преступников в России, где десятки миллионов граждан стали жертвами фашистского режима и его союзников.