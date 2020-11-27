https://ria.ru/20201127/gosduma-1586626863.html

В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов

В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов

В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрирования изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны и распространения нацистской... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:02

2020-11-27T15:02

2020-11-27T16:55

василий пискарев

елена ямпольская

адольф гитлер

госдума рф

общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрирования изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны и распространения нацистской атрибутики. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Авторами проекта выступили в том числе главы комитетов по культуре Елена Ямпольская и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ранее Ямпольская сообщала, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который запретит ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха. По ее мнению, такие действия должны караться так же серьезно, как и демонстрирование нацистской свастики на груди.Парламентарии предлагают внести изменения в статью 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности"."Проектом федерального закона предлагается внести изменения <…> в части установления запрета на публичное демонстрирование на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда <...> либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах", — говорится в документе.Исключение составят случаи без признаков пропаганды или оправдания нацизма, формирующие негативное отношение к этой идеологии.Как отмечается в пояснительной записке, за последнее время в стране произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников: в магазинах и на интернет-сайтах продают сувенирную продукцию (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью) с подобными иллюстрациями.Авторы подчеркивают, что законопроект направлен на то, чтобы не допустить героизации военных преступников в России, где десятки миллионов граждан стали жертвами фашистского режима и его союзников.

https://ria.ru/20201127/marki-1586556804.html

https://ria.ru/20201120/natsizm-1585480719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, елена ямпольская, адольф гитлер, госдума рф, общество