https://ria.ru/20201127/google-1586645857.html

Роскомнадзор потребовал от Google убрать рекламу сайтов о наркотиках

Роскомнадзор потребовал от Google убрать рекламу сайтов о наркотиках

Роскомнадзор потребовал от Google удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом, доступ к этим сайтам ведомство ограничило,... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:33

2020-11-27T16:33

2020-11-27T16:33

россия

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом, доступ к этим сайтам ведомство ограничило, говорится в сообщении Роскомнадзора.В нем уточняется, что о появлении рекламы наркотических сайтов сообщила в СМИ "Лига безопасного интернета"."Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом - как в доменной зоне .com, так и .ru. Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен", - говорится в сообщении.Кроме того, для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещенную информацию Роскомнадзор потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/putin-1584848766.html

россия

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2020

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Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия