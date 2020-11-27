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Роскомнадзор потребовал от Google убрать рекламу сайтов о наркотиках
Роскомнадзор потребовал от Google убрать рекламу сайтов о наркотиках
Роскомнадзор потребовал от Google удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом, доступ к этим сайтам ведомство ограничило,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:33
2020-11-27T16:33
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом, доступ к этим сайтам ведомство ограничило, говорится в сообщении Роскомнадзора.В нем уточняется, что о появлении рекламы наркотических сайтов сообщила в СМИ "Лига безопасного интернета"."Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом - как в доменной зоне .com, так и .ru. Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен", - говорится в сообщении.Кроме того, для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещенную информацию Роскомнадзор потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей.
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россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия

Роскомнадзор потребовал от Google убрать рекламу сайтов о наркотиках

16:33 27.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом, доступ к этим сайтам ведомство ограничило, говорится в сообщении Роскомнадзора.
В нем уточняется, что о появлении рекламы наркотических сайтов сообщила в СМИ "Лига безопасного интернета".
"Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом - как в доменной зоне .com, так и .ru. Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен", - говорится в сообщении.
Кроме того, для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещенную информацию Роскомнадзор потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей.
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