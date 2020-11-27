https://ria.ru/20201127/globalwarming-1586642237.html

Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении

Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении

Немецкие и швейцарские ученые опровергли популярный миф о том, что глобальное потепление задерживает наступление осени. Выводы группы исследователей... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:20

2020-11-27T16:20

2020-11-27T17:19

риа наука

германия

швейцария

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немецкие и швейцарские ученые опровергли популярный миф о том, что глобальное потепление задерживает наступление осени. Выводы группы исследователей опубликованы в журнале Science.Более ранние научные модели прогнозировали, что к концу века начало осени может перенестись на две-три недели позже. Согласно новым расчетам, осень может наступить на шесть дней раньше.Выводы исследователей основываются на наблюдениях за объемами потребления деревьями углекислого газа и временем опадения листьев. По их словам, эти процессы оказывают большое влияние на управление климатом.Специалисты считают, что их открытие позволит взглянуть на глобальное потепление с другой стороны и выработать новые меры по борьбе с его последствиями.

https://ria.ru/20200824/klimat-1576101047.html

https://ria.ru/20201124/arktika-1586051387.html

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швейцария

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германия, швейцария, в мире