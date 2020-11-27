https://ria.ru/20201127/germaniya-1586661722.html

В Германии мужчина нашел на дороге отрезанную ногу

В Германии мужчина нашел на дороге отрезанную ногу

Мужчина в немецком городе Весселинг неподалеку от Кельна обнаружил на улице отрубленную человеческую голень, расследование показало, что ее потеряла компания,... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:41

2020-11-27T17:41

2020-11-27T17:43

германия

кельн

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина в немецком городе Весселинг неподалеку от Кельна обнаружил на улице отрубленную человеческую голень, расследование показало, что ее потеряла компания, перевозившая ампутированные конечности из больницы, следует из пресс-релиза полиции.Правоохранителям удалось выяснить, что найденная голень была ампутирована в больнице."Как стало известно следствию, больница передала ее специализированной фирме для транспортировки... в пункт утилизации", - отмечается в пресс-релизе.Как голень попала на улицу и кто несет за это ответственность, пока установить не удалось.

https://ria.ru/20201018/bashkiriya-1580396581.html

https://ria.ru/20200925/noga-1577777594.html

германия

кельн

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германия, кельн, в мире