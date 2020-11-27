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В Германии мужчина нашел на дороге отрезанную ногу
В Германии мужчина нашел на дороге отрезанную ногу
Мужчина в немецком городе Весселинг неподалеку от Кельна обнаружил на улице отрубленную человеческую голень, расследование показало, что ее потеряла компания,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:41
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германия
кельн
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина в немецком городе Весселинг неподалеку от Кельна обнаружил на улице отрубленную человеческую голень, расследование показало, что ее потеряла компания, перевозившая ампутированные конечности из больницы, следует из пресс-релиза полиции.Правоохранителям удалось выяснить, что найденная голень была ампутирована в больнице."Как стало известно следствию, больница передала ее специализированной фирме для транспортировки... в пункт утилизации", - отмечается в пресс-релизе.Как голень попала на улицу и кто несет за это ответственность, пока установить не удалось.
https://ria.ru/20201018/bashkiriya-1580396581.html
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германия, кельн, в мире

В Германии мужчина нашел на дороге отрезанную ногу

17:41 27.11.2020 (обновлено: 17:43 27.11.2020)
 
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина в немецком городе Весселинг неподалеку от Кельна обнаружил на улице отрубленную человеческую голень, расследование показало, что ее потеряла компания, перевозившая ампутированные конечности из больницы, следует из пресс-релиза полиции.
"Во вторник днем 30-летний свидетель обнаружил голень рядом с небольшим переходом на улице Роденкирхенер. Поскольку изначально нельзя было исключить насильственное преступление, полиция Кельна создала комиссию по расследованию убийства для выяснения фактов и обыскала окрестности", - сообщает полиция.
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Правоохранителям удалось выяснить, что найденная голень была ампутирована в больнице.
"Как стало известно следствию, больница передала ее специализированной фирме для транспортировки... в пункт утилизации", - отмечается в пресс-релизе.
Как голень попала на улицу и кто несет за это ответственность, пока установить не удалось.
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