В Германии мужчина нашел на дороге отрезанную ногу
17:41 27.11.2020 (обновлено: 17:43 27.11.2020)
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина в немецком городе Весселинг неподалеку от Кельна обнаружил на улице отрубленную человеческую голень, расследование показало, что ее потеряла компания, перевозившая ампутированные конечности из больницы, следует из пресс-релиза полиции.
"Во вторник днем 30-летний свидетель обнаружил голень рядом с небольшим переходом на улице Роденкирхенер. Поскольку изначально нельзя было исключить насильственное преступление, полиция Кельна создала комиссию по расследованию убийства для выяснения фактов и обыскала окрестности", - сообщает полиция.
18 октября, 21:41В Башкирии на трассе нашли отрезанную ногу
Правоохранителям удалось выяснить, что найденная голень была ампутирована в больнице.
"Как стало известно следствию, больница передала ее специализированной фирме для транспортировки... в пункт утилизации", - отмечается в пресс-релизе.
Как голень попала на улицу и кто несет за это ответственность, пока установить не удалось.
25 сентября, 15:58В Ленинградской области на остановке нашли человеческую ногу