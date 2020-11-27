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Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы
Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы
В Минобороны России прокомментировали слова главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией с позиции силы, напомнив, что это РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:24
2020-11-27T23:56
минобороны германии
игорь конашенков
бундестаг германии
аннегрет крамп-карренбауэр
министерство обороны рф (минобороны рф)
германия
в мире
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Минобороны России прокомментировали слова главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией с позиции силы, напомнив, что это уже приводило к трагическим последствиям для мира.Несколько дней назад глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы": "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем"."Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. К сожалению, этого не произошло", — заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его оценке, уже не впервые заявления некоторых немецких политиков по диалогу с Россией "напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда".По словам Конашенкова, глава Минобороны ФРГ не так давно заняла свое кресло, "но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе"."Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в бундестаге "хорошая позиция германской внешней политики" вести диалог "с позиции силы" в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа", — заявил официальный представитель Минобороны России.
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минобороны германии, игорь конашенков, бундестаг германии, аннегрет крамп-карренбауэр, министерство обороны рф (минобороны рф), германия, в мире

Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы

14:24 27.11.2020 (обновлено: 23:56 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Минобороны России прокомментировали слова главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией с позиции силы, напомнив, что это уже приводило к трагическим последствиям для мира.
Несколько дней назад глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы": "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".
"Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. К сожалению, этого не произошло", — заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его оценке, уже не впервые заявления некоторых немецких политиков по диалогу с Россией "напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда".
По словам Конашенкова, глава Минобороны ФРГ не так давно заняла свое кресло, "но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе".
"Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в бундестаге "хорошая позиция германской внешней политики" вести диалог "с позиции силы" в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа", — заявил официальный представитель Минобороны России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 14:05
Германия стала лидером в противостоянии с Россией в Европе, заявил Лавров
 
Минобороны ГерманииИгорь КонашенковБундестаг ГерманииАннегрет Крамп-КарренбауэрМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ГерманияВ мире
 
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