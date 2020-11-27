Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы
14:24 27.11.2020 (обновлено: 23:56 27.11.2020)
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Минобороны России прокомментировали слова главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией с позиции силы, напомнив, что это уже приводило к трагическим последствиям для мира.
Несколько дней назад глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы": "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".
"Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. К сожалению, этого не произошло", — заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его оценке, уже не впервые заявления некоторых немецких политиков по диалогу с Россией "напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда".
По словам Конашенкова, глава Минобороны ФРГ не так давно заняла свое кресло, "но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе".
"Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в бундестаге "хорошая позиция германской внешней политики" вести диалог "с позиции силы" в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа", — заявил официальный представитель Минобороны России.