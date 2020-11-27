https://ria.ru/20201127/fsin-1586551756.html
Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
Задержанный бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко не признаёт свою вину, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:03
2020-11-27T09:03
2020-11-27T09:04
михаил максименко
онк
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Задержанный бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко не признаёт свою вину, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников."Максименко находится в ИВС на Петровке, вину не признает. Он нам сказал, что ему все равно, в какое СИЗО его отправят, если суд решит арестовать", - сказал правозащитник.По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения. Отмечается, что ущерб превысил 189 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201126/zaderzhanie-1586502481.html
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михаил максименко, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия