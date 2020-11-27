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Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
Задержанный бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко не признаёт свою вину, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:03
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михаил максименко
онк
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Задержанный бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко не признаёт свою вину, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников."Максименко находится в ИВС на Петровке, вину не признает. Он нам сказал, что ему все равно, в какое СИЗО его отправят, если суд решит арестовать", - сказал правозащитник.По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения. Отмечается, что ущерб превысил 189 миллионов рублей.
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михаил максименко, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину

09:03 27.11.2020 (обновлено: 09:04 27.11.2020)
 
© Фото : УФСИН России по Оренбургской областиЗаместитель директора ФСИН России Валерий Максименко
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : УФСИН России по Оренбургской области
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Задержанный бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко не признаёт свою вину, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
"Максименко находится в ИВС на Петровке, вину не признает. Он нам сказал, что ему все равно, в какое СИЗО его отправят, если суд решит арестовать", - сказал правозащитник.
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
Вчера, 18:48
Бывшего замглавы ФСИН Максименко обвинили в злоупотреблении полномочиями
По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения. Отмечается, что ущерб превысил 189 миллионов рублей.
 
Михаил МаксименкоОНКФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
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