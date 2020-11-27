https://ria.ru/20201127/frukty-1586611306.html

Названы опасные для диабетиков фрукты

Названы опасные для диабетиков фрукты

Врач-диетолог Майкл Мосли в интервью Express назвал фрукты, которые вызывают резкий скачок сахара в крови и представляют опасность для людей с диабетом второго... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:56

2020-11-27T13:56

2020-11-27T15:32

диабет

здоровье

общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Майкл Мосли в интервью Express назвал фрукты, которые вызывают резкий скачок сахара в крови и представляют опасность для людей с диабетом второго типа.По его словам, манго, ананас, дыня, бананы и другие сладкие тропические фрукты содержат большое количество скрытого сахара и могут "застать врасплох" диабетиков.Более безопасными вариантами являются ягоды, яблоки и груши, отметил специалист.Диетолог также рекомендовал сократить общее потребление углеводов даже полностью здоровым людям. Для контроля уровня сахара в крови он призвал отдать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом, таким как овощи, орехи, рыба, некоторые виды круп и другим.

https://ria.ru/20201125/tsitrusovye-1586186455.html

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диабет, здоровье, общество