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Названы опасные для диабетиков фрукты
Названы опасные для диабетиков фрукты
Врач-диетолог Майкл Мосли в интервью Express назвал фрукты, которые вызывают резкий скачок сахара в крови и представляют опасность для людей с диабетом второго... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:56
2020-11-27T15:32
диабет
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Майкл Мосли в интервью Express назвал фрукты, которые вызывают резкий скачок сахара в крови и представляют опасность для людей с диабетом второго типа.По его словам, манго, ананас, дыня, бананы и другие сладкие тропические фрукты содержат большое количество скрытого сахара и могут "застать врасплох" диабетиков.Более безопасными вариантами являются ягоды, яблоки и груши, отметил специалист.Диетолог также рекомендовал сократить общее потребление углеводов даже полностью здоровым людям. Для контроля уровня сахара в крови он призвал отдать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом, таким как овощи, орехи, рыба, некоторые виды круп и другим.
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диабет, здоровье, общество

Названы опасные для диабетиков фрукты

13:56 27.11.2020 (обновлено: 15:32 27.11.2020)
 
© Depositphotos / galitskayaДевушка с фруктами отдыхает у бассейна
Девушка с фруктами отдыхает у бассейна - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Depositphotos / galitskaya
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Майкл Мосли в интервью Express назвал фрукты, которые вызывают резкий скачок сахара в крови и представляют опасность для людей с диабетом второго типа.
По его словам, манго, ананас, дыня, бананы и другие сладкие тропические фрукты содержат большое количество скрытого сахара и могут "застать врасплох" диабетиков.
Более безопасными вариантами являются ягоды, яблоки и груши, отметил специалист.
Диетолог также рекомендовал сократить общее потребление углеводов даже полностью здоровым людям. Для контроля уровня сахара в крови он призвал отдать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом, таким как овощи, орехи, рыба, некоторые виды круп и другим.
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