https://ria.ru/20201127/fizik-1586698442.html

В Тегеране неизвестными убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде

В Тегеране неизвестными убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде

В Иране в результате покушения убит руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсен Фахризаде, заявили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T21:16

2020-11-27T21:16

2020-11-28T05:19

сергей демиденко

ближний восток

мохаммад джавад зариф

сирия

иран

израиль

в мире

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Иране в результате покушения убит руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсен Фахризаде, заявили в пресс-службе ведомства.Как сообщило агентство ISNA, в соцсетях появилась информация об убийстве ученого-ядерщика в провинции Тегеран. Им оказался Фахризаде. По информации агентства Fars, в городе Абсард на одной из улиц прогремел взрыв, была слышна стрельба."Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован", — говорится в сообщении иранского Минобороны, поступившем в распоряжение РИА Новости.В ведомстве заявили, что физик погиб смертью мученика.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем микроблоге указал на серьезные свидетельства участия Израиля в убийстве иранского ученого.Он назвал убийство подлым актом, который "показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне".Министр также призвал международное сообщество, в особенности страны ЕС, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".Советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган, в свою очередь, пообещал, что государство даст ответ на убийство главы организации исследований и инноваций минобороны страны Мохсена Фахризаде.Мнение экспертаДля Израиля является потенциальной угрозой все, что связано с иранскими инновациями и ядерной программой, заявил РИА Новости доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко."Первые, на кого падает подозрение в этой ситуации — это Израиль и американцы. <...> Такие операции обычно разрабатывают спецслужбы двух государств, обмениваясь информацией и разведданными, но принимая во внимание общую обстановку на Ближнем Востоке, я бы сказал, что это больше выгодно Израилю, чем США", — сказал Демиденко.По его словам, в пользу этой версии говорит о осложнение общегеополитической обстановки на Ближнем Востоке, которое напрямую связано с усилением влияния Ирана недалеко от границ Израиля: в первую очередь, в Сирии, и во вторую — в Ливане."Помимо большой гражданской войны, которую мы видим в Сирии, есть еще и тайная война, которая продуцируется и поддерживается спецслужбами Ирана и Израиля, то есть фактически сейчас эта часть Ближнего Востока — большое поле противостояния этих двух держав. Все, что связано с иранскими инновациями, с иранской ядерной программой, с усилением обороны и научно-технического потенциала это является потенциальной угрозой для Израиля", — отметил востоковед.Поэтому Израиль, как полагает эксперт, будет всегда пытаться локализовать эту угрозу и подавить любыми способами."Вторые, на кого можно подумать — местные суннитские экстремисты, но это не их почерк совсем, потому что для них такой точечный террор, тем более в отношении представителей иранской научно-технической интеллигенции — это нехарактерно. Для суннитских экстремистов важна массовость и медийный эффект. Так что первый кандидат — это Израиль", — резюмировал Демиденко.

https://ria.ru/20201127/ubiystvo-1586692673.html

https://ria.ru/20201125/iran-1586299149.html

https://ria.ru/20200920/mest-1577499067.html

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сергей демиденко, ближний восток, мохаммад джавад зариф, сирия, иран, израиль, в мире