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Краснодарский край
https://ria.ru/20201127/fermery-1586684338.html
Глава Кубани призвал продвигать продукцию местных фермеров
Глава Кубани призвал продвигать продукцию местных фермеров
Продукция кубанских фермеров – высокого качества, ее необходимо продвигать на международных рынках, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:20
2020-11-27T19:20
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Продукция кубанских фермеров – высокого качества, ее необходимо продвигать на международных рынках, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По данным краевых властей, фермеры региона собрали треть всех зерновых и зернобобовых в крае – около 4 миллионов тонн и 380 тысяч тонн овощей – это больше половины от общего объема.По словам Кондратьева, важно, что даже в сложных условиях производство осталось на уровне 2019 года, а по отдельным направлениям показало рост. Фермеры начинают осваивать и международные рынки. Так, например, кооператив из Ейского района уже не первый год экспортирует зерно. Фермеры из Усть-Лабинского района поставляют в Китай продукцию из сушеных фруктов."Пока это еще единичные случаи, а должна быть система, дальнейшее развитие. Продукция кубанских фермеров высокого качества, ее необходимо правильно продвигать на международных рынках", – приводит администрация региона слова губернатора.Отмечается, что глава края поручил вице-губернатору Андрею Коробке проработать этот вопрос. При этом губернатор подчеркнул, что у фермеров есть все возможности активнее выходить на внутренний рынок, поставляя продукцию на предприятия санаторно-курортной сферы."Ежегодно у нас отдыхают 17 миллионов человек со всей страны. Их надо обеспечить качественными продуктами. Отдельные фермеры не потянут системную поставку продуктов в нужном объеме, а кооперативам это по силам. Создавая фермерские бренды, они гарантированно смогут занять эту нишу", – отметил глава края.
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Глава Кубани призвал продвигать продукцию местных фермеров

19:20 27.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Продукция кубанских фермеров – высокого качества, ее необходимо продвигать на международных рынках, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По данным краевых властей, фермеры региона собрали треть всех зерновых и зернобобовых в крае – около 4 миллионов тонн и 380 тысяч тонн овощей – это больше половины от общего объема.
По словам Кондратьева, важно, что даже в сложных условиях производство осталось на уровне 2019 года, а по отдельным направлениям показало рост. Фермеры начинают осваивать и международные рынки. Так, например, кооператив из Ейского района уже не первый год экспортирует зерно. Фермеры из Усть-Лабинского района поставляют в Китай продукцию из сушеных фруктов.
"Пока это еще единичные случаи, а должна быть система, дальнейшее развитие. Продукция кубанских фермеров высокого качества, ее необходимо правильно продвигать на международных рынках", – приводит администрация региона слова губернатора.
Отмечается, что глава края поручил вице-губернатору Андрею Коробке проработать этот вопрос. При этом губернатор подчеркнул, что у фермеров есть все возможности активнее выходить на внутренний рынок, поставляя продукцию на предприятия санаторно-курортной сферы.
"Ежегодно у нас отдыхают 17 миллионов человек со всей страны. Их надо обеспечить качественными продуктами. Отдельные фермеры не потянут системную поставку продуктов в нужном объеме, а кооперативам это по силам. Создавая фермерские бренды, они гарантированно смогут занять эту нишу", – отметил глава края.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
 
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