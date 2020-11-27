https://ria.ru/20201127/feduk-1586566715.html

Feduk представил новый альбом "Йай"

Feduk представил новый альбом "Йай"

Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Feduk, представил на всех цифровых платформах новый седьмой студийный альбом "Йай". РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:41

2020-11-27T11:41

2020-11-27T11:41

федор инсаров (feduk)

культура

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новости культуры

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Feduk, представил на всех цифровых платформах новый седьмой студийный альбом "Йай".В трек-листе 12 энергичных песен, в работе над которыми музыканту помогали как продюсеры участники группы Cream Soda Дима Нова и Илья Гадаев. "Я искал новый звук и продюсеров, которые делают разную музыку и не боятся экспериментировать, — объяснил Федор Инсаров. — Дима и Илья расшатали меня в разные музыкальные стороны, в которых я и не планировал себя пробовать. Мы нашли друга друга в том, что мы любим экспериментировать". Ключевые треки альбома: "Маяк", "Легенды", "Водолей", "Бэнгер", "Фак опс", "Липстик", "Высоко", "Школа" и "Тепла". В каждом из них рассказана какая-то личная история исполнителя. Например, в "Бэнгер" есть строчки о том, как Федук впервые встретился со своей девушкой, а в "Водолее" музыкант размышляет о том, что "надо ценить настоящее и быть благодарным своему прошлому". По словам создателей сборника, в "Йай" много текстов "с двойным смыслом", поэтому каждый из них можно рассмотреть с разных сторон.

https://ria.ru/20201013/feduk-1579403458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор инсаров (feduk), музыка, новости культуры