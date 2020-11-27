https://ria.ru/20201127/feduk-1586566715.html
Feduk представил новый альбом "Йай"
Feduk представил новый альбом "Йай"
Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Feduk, представил на всех цифровых платформах новый седьмой студийный альбом "Йай". РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:41
2020-11-27T11:41
2020-11-27T11:41
федор инсаров (feduk)
культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Feduk, представил на всех цифровых платформах новый седьмой студийный альбом "Йай".В трек-листе 12 энергичных песен, в работе над которыми музыканту помогали как продюсеры участники группы Cream Soda Дима Нова и Илья Гадаев. "Я искал новый звук и продюсеров, которые делают разную музыку и не боятся экспериментировать, — объяснил Федор Инсаров. — Дима и Илья расшатали меня в разные музыкальные стороны, в которых я и не планировал себя пробовать. Мы нашли друга друга в том, что мы любим экспериментировать". Ключевые треки альбома: "Маяк", "Легенды", "Водолей", "Бэнгер", "Фак опс", "Липстик", "Высоко", "Школа" и "Тепла". В каждом из них рассказана какая-то личная история исполнителя. Например, в "Бэнгер" есть строчки о том, как Федук впервые встретился со своей девушкой, а в "Водолее" музыкант размышляет о том, что "надо ценить настоящее и быть благодарным своему прошлому". По словам создателей сборника, в "Йай" много текстов "с двойным смыслом", поэтому каждый из них можно рассмотреть с разных сторон.
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федор инсаров (feduk), музыка, новости культуры
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Feduk, представил на всех цифровых платформах новый седьмой студийный альбом "Йай".
"Йай" — это небольшая языковая провокация, — рассказал Инсаров в интервью Apple Music. — Я понял, что это междометие меня одновременно привлекает и отталкивает. Это как "воу" и "йоу", но только 2020-го года. Что это такое? Удивление? Удовлетворение? Восклицание? Я даже не знаю, но нам с ребятами по кайфу, когда мы слышим название нашего альбома".
В трек-листе 12 энергичных песен, в работе над которыми музыканту помогали как продюсеры участники группы Cream Soda Дима Нова и Илья Гадаев.
"Я искал новый звук и продюсеров, которые делают разную музыку и не боятся экспериментировать, — объяснил Федор Инсаров. — Дима и Илья расшатали меня в разные музыкальные стороны, в которых я и не планировал себя пробовать. Мы нашли друга друга в том, что мы любим экспериментировать".
Ключевые треки альбома: "Маяк", "Легенды", "Водолей", "Бэнгер", "Фак опс", "Липстик", "Высоко", "Школа" и "Тепла". В каждом из них рассказана какая-то личная история исполнителя. Например, в "Бэнгер" есть строчки о том, как Федук впервые встретился со своей девушкой, а в "Водолее" музыкант размышляет о том, что "надо ценить настоящее и быть благодарным своему прошлому".
По словам создателей сборника, в "Йай" много текстов "с двойным смыслом", поэтому каждый из них можно рассмотреть с разных сторон.