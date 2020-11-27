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Пресс-секретарь Лукашенко привилась вакциной "Спутник V"
Пресс-секретарь Лукашенко привилась вакциной "Спутник V"
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, привилась от коронавируса COVID-19 вакциной российского производства и испытала ее... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:18
2020-11-27T14:36
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
роман головченко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, привилась от коронавируса COVID-19 вакциной российского производства и испытала ее действие в "красной зоне", сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".Эйсмонт вместе с Лукашенко в пятницу присутствовала в 6-й городской клинической больнице в Минске, где белорусский лидер побывал в "красной зоне" и пообщался с инфицированными коронавирусом. Позже глава государства также ответил на вопросы медицинских работников."Видео из "красной зоны" сегодня передают двое: телеоператор, который недавно переболел и на днях закрыл больничный. Пресс-секретарь президента снимала сама, просто на телефон. Пул задумался, вроде ж не болела? А дело вот в чем. Наталья Эйсмонт вошла в группу, можно сказать, экспериментальную. Та, что начиналась с вакцинации премьера. В общем, от COVID-19 привита. Испытывает на себе российскую вакцину", - говорится в сообщении.В сентябре российской вакциной от коронавируса был привит премьер Белоруссии Роман Головченко. Его пресс-служба сообщала, что руководитель правительства чувствует себя отлично.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.В начале ноября в телефонном разговоре Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в текущем году.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586575437.html
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вакцина "спутник v", роман головченко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Пресс-секретарь Лукашенко привилась вакциной "Спутник V"

14:18 27.11.2020 (обновлено: 14:36 27.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, привилась от коронавируса COVID-19 вакциной российского производства и испытала ее действие в "красной зоне", сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
Эйсмонт вместе с Лукашенко в пятницу присутствовала в 6-й городской клинической больнице в Минске, где белорусский лидер побывал в "красной зоне" и пообщался с инфицированными коронавирусом. Позже глава государства также ответил на вопросы медицинских работников.
"Видео из "красной зоны" сегодня передают двое: телеоператор, который недавно переболел и на днях закрыл больничный. Пресс-секретарь президента снимала сама, просто на телефон. Пул задумался, вроде ж не болела? А дело вот в чем. Наталья Эйсмонт вошла в группу, можно сказать, экспериментальную. Та, что начиналась с вакцинации премьера. В общем, от COVID-19 привита. Испытывает на себе российскую вакцину", - говорится в сообщении.
В сентябре российской вакциной от коронавируса был привит премьер Белоруссии Роман Головченко. Его пресс-служба сообщала, что руководитель правительства чувствует себя отлично.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 11:27Распространение нового коронавируса
Лукашенко посетил больницу, где лечатся пациенты с коронавирусом
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
В начале ноября в телефонном разговоре Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в текущем году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Роман ГоловченкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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