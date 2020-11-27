Пресс-секретарь Лукашенко привилась вакциной "Спутник V"
14:18 27.11.2020 (обновлено: 14:36 27.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, привилась от коронавируса COVID-19 вакциной российского производства и испытала ее действие в "красной зоне", сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
Эйсмонт вместе с Лукашенко в пятницу присутствовала в 6-й городской клинической больнице в Минске, где белорусский лидер побывал в "красной зоне" и пообщался с инфицированными коронавирусом. Позже глава государства также ответил на вопросы медицинских работников.
"Видео из "красной зоны" сегодня передают двое: телеоператор, который недавно переболел и на днях закрыл больничный. Пресс-секретарь президента снимала сама, просто на телефон. Пул задумался, вроде ж не болела? А дело вот в чем. Наталья Эйсмонт вошла в группу, можно сказать, экспериментальную. Та, что начиналась с вакцинации премьера. В общем, от COVID-19 привита. Испытывает на себе российскую вакцину", - говорится в сообщении.
В сентябре российской вакциной от коронавируса был привит премьер Белоруссии Роман Головченко. Его пресс-служба сообщала, что руководитель правительства чувствует себя отлично.
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
В начале ноября в телефонном разговоре Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в текущем году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.