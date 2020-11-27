https://ria.ru/20201127/eysmont-1586617254.html

Пресс-секретарь Лукашенко привилась вакциной "Спутник V"

Пресс-секретарь Лукашенко привилась вакциной "Спутник V"

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, привилась от коронавируса COVID-19 вакциной российского производства и испытала ее... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:18

2020-11-27T14:18

2020-11-27T14:36

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

роман головченко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, привилась от коронавируса COVID-19 вакциной российского производства и испытала ее действие в "красной зоне", сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".Эйсмонт вместе с Лукашенко в пятницу присутствовала в 6-й городской клинической больнице в Минске, где белорусский лидер побывал в "красной зоне" и пообщался с инфицированными коронавирусом. Позже глава государства также ответил на вопросы медицинских работников."Видео из "красной зоны" сегодня передают двое: телеоператор, который недавно переболел и на днях закрыл больничный. Пресс-секретарь президента снимала сама, просто на телефон. Пул задумался, вроде ж не болела? А дело вот в чем. Наталья Эйсмонт вошла в группу, можно сказать, экспериментальную. Та, что начиналась с вакцинации премьера. В общем, от COVID-19 привита. Испытывает на себе российскую вакцину", - говорится в сообщении.В сентябре российской вакциной от коронавируса был привит премьер Белоруссии Роман Головченко. Его пресс-служба сообщала, что руководитель правительства чувствует себя отлично.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.В начале ноября в телефонном разговоре Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в текущем году.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586575437.html

https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585666315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", роман головченко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире