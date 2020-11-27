https://ria.ru/20201127/evpatoriya-1586652044.html

Экс-замглавы Евпатории арестовали по подозрению в получении взятки

Экс-замглавы Евпатории арестовали по подозрению в получении взятки

Городской суд Евпатории арестовал подозреваемого во взяточничестве бывшего заместителя главы администрации города, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:00

2020-11-27T17:00

2020-11-27T17:00

кирилл вавренюк

республика крым

евпатория

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Городской суд Евпатории арестовал подозреваемого во взяточничестве бывшего заместителя главы администрации города, сообщается на сайте суда.Бывший первый заместитель администрации Евпатории был задержан правоохранителями в четверг по подозрению во взяточничестве. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный - Кирилл Вавренюк, который в администрации курировал работу департаментов имущественных и земельных отношений. Он уволился из администрации 24 ноября."Евпаторийский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшего заместителя главы администрации г. Евпатории, в прошлом, в период нахождения полуострова Крым в составе Украины, возглавлял прокуратуру г. Евпатории", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201126/vzyatka-1586487764.html

республика крым

евпатория

украина

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кирилл вавренюк, республика крым, евпатория, украина, происшествия