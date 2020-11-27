https://ria.ru/20201127/eksport-1586594523.html

Москва увеличила экспорт мясных продуктов почти в полтора раза

Москва увеличила экспорт мясных продуктов почти в полтора раза

Предприятия Москвы за 9 месяцев 2020 года увеличили экспорт мясной продукции на 47% до 66 миллионов долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:40

2020-11-27T12:40

2020-11-27T12:53

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Предприятия Москвы за 9 месяцев 2020 года увеличили экспорт мясной продукции на 47% до 66 миллионов долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Рынок мясной продукции считается одним из самых устойчиво развивающихся и стабильных в продовольственном секторе экономики во всем мире. Так, в 2019 году мировой объем потребления мясной продукции увеличился на 1,1% и достиг отметки в 350 миллионов тонн. Столичный экспорт мясной продукции устойчиво растет последние три года: в 2018 году он вырос на 27,6%, в 2019 году - еще на 25,6%. Показатели девяти месяцев этого года превышают аналогичный период 2019 года почти на 47%", - отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что почти половина экспорта столичной мясной промышленности сегодня приходится на мясо и субпродукты птицы. Объем зарубежных продаж данного вида продукции составил 32,7 миллиона долларов США, увеличившись на 112% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Основными рынками ее сбыта стали Казахстан, Китай и Киргизия."В этом году покупателями московских мясных продуктов стали 23 страны, среди которых лидирующие позиции занимают Казахстан, Китай, Иран, Гонконг и Белоруссия. Также у столичных производителей появились новые рынки сбыта: Туркмения, Грузия, Молдавия и Узбекистан. В основном экспорт в новые страны обусловлен поставками свежей и замороженной говядины", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.

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россия, владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва