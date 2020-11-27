Москва увеличила экспорт мясных продуктов почти в полтора раза
12:40 27.11.2020 (обновлено: 12:53 27.11.2020)
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Предприятия Москвы за 9 месяцев 2020 года увеличили экспорт мясной продукции на 47% до 66 миллионов долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Рынок мясной продукции считается одним из самых устойчиво развивающихся и стабильных в продовольственном секторе экономики во всем мире. Так, в 2019 году мировой объем потребления мясной продукции увеличился на 1,1% и достиг отметки в 350 миллионов тонн. Столичный экспорт мясной продукции устойчиво растет последние три года: в 2018 году он вырос на 27,6%, в 2019 году - еще на 25,6%. Показатели девяти месяцев этого года превышают аналогичный период 2019 года почти на 47%", - отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что почти половина экспорта столичной мясной промышленности сегодня приходится на мясо и субпродукты птицы. Объем зарубежных продаж данного вида продукции составил 32,7 миллиона долларов США, увеличившись на 112% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Основными рынками ее сбыта стали Казахстан, Китай и Киргизия.
"В этом году покупателями московских мясных продуктов стали 23 страны, среди которых лидирующие позиции занимают Казахстан, Китай, Иран, Гонконг и Белоруссия. Также у столичных производителей появились новые рынки сбыта: Туркмения, Грузия, Молдавия и Узбекистан. В основном экспорт в новые страны обусловлен поставками свежей и замороженной говядины", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.