Ефремова переводят из СИЗО в колонию, сообщил источник
14:12 27.11.2020 (обновлено: 14:40 27.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Карантин Михаила Ефремова в СИЗО-3 в Белгороде завершился, актера переведут в ИК-4 в Алексеевку Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Белгородская и Старооскольская епархия сообщила, что владыка Иоанн отслужил молебен в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 в Белгороде. Как следует из опубликованных на сайте Белгородской митрополии фотоматериалов, там присутствовал Ефремов, который после этапирования отбывает двухнедельный карантин, прежде чем его направят в колонию. До этого официально не сообщалось, в какое СИЗО отправили актера после приговора.
"Карантин у Михаила Ефремова был до 27 ноября, после этого его переведут в ИК-4 в городе Алексеевка. Возможно, уже сегодня перевели", - сказал собеседник.
Согласно опубликованной на сайте УФСИН по Белгородской области справке учреждения, оно предназначено для содержания впервые осужденных мужчин. В прошлом году в ИК-4 несколько месяцев провели Кокорин и Мамаев, осужденные за драки.
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Кокорин и Мамаев в июле 2019 года были этапированы в колонию, в августе провели там футбольный матч против профессионального клуба "Салют" из Белгорода, а в сентябре их выпустили по УДО.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.