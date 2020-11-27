https://ria.ru/20201127/dtp-1586618890.html
В Красноярском крае в ДТП погиб человек
В Красноярском крае в ДТП погиб человек
Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух иномарок в Ермаковском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:24
2020-11-27T14:24
2020-11-27T14:24
красноярский край
красноярск
ермаковский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух иномарок в Ермаковском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Авария произошла сегодня (в пятницу) на 528-м километре федеральной трассы Р-257 "Енисей". В результате лобового столкновения двух автомобилей Volkswagen Passat и Volkswagen Tiguan, по предварительной информации, один человек погиб, еще семь человек пострадали и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Врачи Ермаковской районной больницы оказывают всю необходимую помощь. При необходимости будет назначена консультация со специалистами из Красноярска.В полицейском главке пояснили, что авария произошла в Ермаковском районе края. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, а также следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20201127/dtp-1586579813.html
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красноярский край, красноярск, ермаковский район, происшествия