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При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли шесть человек
При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли шесть человек
Число погибших в ДТП между "Газелью" и "Камазом" на Кубани выросло до шести, ведется проверка, сообщает региональное ГУ МВД. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:18
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выселковский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Число погибших в ДТП между "Газелью" и "Камазом" на Кубани выросло до шести, ведется проверка, сообщает региональное ГУ МВД.Ранее в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Выселковского района Кубани сообщили РИА Новости о столкновении пассажирской "Газели" и "Камаза", в результате чего пятеро погибли и пятеро были госпитализированы."В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались шесть человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. По информации краевой прокуратуры, троим из потерпевших нанесён тяжкий вред здоровью.Полиция уточняет, что ДТП произошло на 5-м километре автодороги "Выселки – Кирпильская", по предварительным данным, водитель "Газели" при развороте не предоставил преимущество в движении "Камазу".
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В Краснодарском крае при ДТП погибли шесть человек. Кадры СК
По предварительным данным, рано утром 27 ноября 2020 года на автодороге, в районе хутора Бейсужёк 2/й водитель "Газели" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "КамАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры и водитель «Газели», пятеро из них от полученных травм скончались на месте. Трое пострадавших были госпитализированы в лечебное учреждение, но несмотря на оказанную помощь, одна из пострадавших скончалась в машине скорой медицинской помощи. В настоящее время в лечебном учреждении находится водитель и пассажир «Газели», которым врачами оказывается необходимое лечение.
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выселковский район, краснодарский край, происшествия

При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли шесть человек

09:18 27.11.2020 (обновлено: 16:13 27.11.2020)
 
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Число погибших в ДТП между "Газелью" и "Камазом" на Кубани выросло до шести, ведется проверка, сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Выселковского района Кубани сообщили РИА Новости о столкновении пассажирской "Газели" и "Камаза", в результате чего пятеро погибли и пятеро были госпитализированы.
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюДТП с участием "Газели" и "Камаза" в Краснодарском крае
ДТП с участием Газели и Камаза в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
ДТП с участием "Газели" и "Камаза" в Краснодарском крае
"В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались шесть человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. По информации краевой прокуратуры, троим из потерпевших нанесён тяжкий вред здоровью.
Полиция уточняет, что ДТП произошло на 5-м километре автодороги "Выселки – Кирпильская", по предварительным данным, водитель "Газели" при развороте не предоставил преимущество в движении "Камазу".
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