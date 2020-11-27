https://ria.ru/20201127/donbass-1586583037.html

В Госдуме назвали политику Украины в отношении Донбасса "горем от ума"

В Госдуме назвали политику Украины в отношении Донбасса "горем от ума"

Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу "горе от ума", так прокомментировал заявление главнокомандующего ВС Украины генерала Руслана... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:59

2020-11-27T11:59

2020-11-27T11:59

руслан хомчак

руслан бальбек

донбасс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_afd550e1756ce414c6fca42387c55256.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу "горе от ума", так прокомментировал заявление главнокомандующего ВС Украины генерала Руслана Хомчака депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что "чисто военного решения" в вопросе возвращения Донбасса нет. По словам генерала, это невозможно по трем причинам. В случае применения силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Кроме того, украинские военнослужащие будут нести "серьезные" потери. Также, по утверждению Хомчака, есть "риск вмешательства России"."Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу "горе от ума", причём ума недалекого, затуманенного откровенным нацизмом, не желающего исполнять то, что сами подписывали в 2015 году. Есть минские соглашения, скажем прямо, - безальтернативные. Не хотят исполнять - пусть публично в этом признаются, а не забалтывают весь мир о своём миролюбии. А то начинается: "То мы штурмом возьмём Донбасс", потом: "Нет, штурм отменяется, боимся России", потом: "Минские соглашения надо переписать"... Какая-то тактика ящерицы - постоянно лавировать между острыми углами и прятаться в нору", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20201127/stsenariy-1586481367.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан хомчак, руслан бальбек, донбасс, в мире