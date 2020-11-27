Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/donbass-1586583037.html
В Госдуме назвали политику Украины в отношении Донбасса "горем от ума"
В Госдуме назвали политику Украины в отношении Донбасса "горем от ума"
Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу "горе от ума", так прокомментировал заявление главнокомандующего ВС Украины генерала Руслана... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:59
2020-11-27T11:59
руслан хомчак
руслан бальбек
донбасс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_afd550e1756ce414c6fca42387c55256.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу "горе от ума", так прокомментировал заявление главнокомандующего ВС Украины генерала Руслана Хомчака депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что "чисто военного решения" в вопросе возвращения Донбасса нет. По словам генерала, это невозможно по трем причинам. В случае применения силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Кроме того, украинские военнослужащие будут нести "серьезные" потери. Также, по утверждению Хомчака, есть "риск вмешательства России"."Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу "горе от ума", причём ума недалекого, затуманенного откровенным нацизмом, не желающего исполнять то, что сами подписывали в 2015 году. Есть минские соглашения, скажем прямо, - безальтернативные. Не хотят исполнять - пусть публично в этом признаются, а не забалтывают весь мир о своём миролюбии. А то начинается: "То мы штурмом возьмём Донбасс", потом: "Нет, штурм отменяется, боимся России", потом: "Минские соглашения надо переписать"... Какая-то тактика ящерицы - постоянно лавировать между острыми углами и прятаться в нору", - сказал Бальбек РИА Новости.
https://ria.ru/20201127/stsenariy-1586481367.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_849b708e76bc5a3db1544cabb42c7b75.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан хомчак, руслан бальбек, донбасс, в мире

В Госдуме назвали политику Украины в отношении Донбасса "горем от ума"

11:59 27.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу "горе от ума", так прокомментировал заявление главнокомандующего ВС Украины генерала Руслана Хомчака депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что "чисто военного решения" в вопросе возвращения Донбасса нет. По словам генерала, это невозможно по трем причинам. В случае применения силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Кроме того, украинские военнослужащие будут нести "серьезные" потери. Также, по утверждению Хомчака, есть "риск вмешательства России".
"Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу "горе от ума", причём ума недалекого, затуманенного откровенным нацизмом, не желающего исполнять то, что сами подписывали в 2015 году. Есть минские соглашения, скажем прямо, - безальтернативные. Не хотят исполнять - пусть публично в этом признаются, а не забалтывают весь мир о своём миролюбии. А то начинается: "То мы штурмом возьмём Донбасс", потом: "Нет, штурм отменяется, боимся России", потом: "Минские соглашения надо переписать"... Какая-то тактика ящерицы - постоянно лавировать между острыми углами и прятаться в нору", - сказал Бальбек РИА Новости.
Вооруженный мужчина на крыше мечети Джума в Агдаме - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 08:00
Киев мечтает о "карабахском сценарии" для Донбасса
 
Руслан ХомчакРуслан БальбекДонбассВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
04:08В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
03:43Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика
03:39WSJ: вакцину Pfizer развозят самолетами в ожидании одобрения регулятором
03:39МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
Лента новостейМолния