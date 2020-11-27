Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/dodon-1586557561.html
Додон заявил о готовности вывести людей на улицы ради мира в Молдавии
Додон заявил о готовности вывести людей на улицы ради мира в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что может вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:51
2020-11-27T09:52
россия
майя санду
игорь додон
молдавия
кишинев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584697940_0:222:2899:1853_1400x0_80_0_0_842989039af1ae884f116c44968dc6f5.jpg
КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что может вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией.Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы."Были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью, Мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишиневе руководители страны запускали лозунги "чемодан-вокзал-Россия"... Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями, если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир", - заявил Додон в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.Он подчеркнул, что молдавский президент может делать любые заявления, но Молдавия – парламентская страна, поэтому принимать какие-либо решения без парламента и правительства глава государства не сможет.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
https://ria.ru/20201126/russkiy-1586483841.html
https://ria.ru/20201125/sandu-1586226808.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584697940_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_ea73893cc4d063173c1e737c0f300cf2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире

Додон заявил о готовности вывести людей на улицы ради мира в Молдавии

09:51 27.11.2020 (обновлено: 09:52 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что может вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и его супруга Галина общаются с журналистами во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 17:21
Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
"Были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью, Мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишиневе руководители страны запускали лозунги "чемодан-вокзал-Россия"... Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями, если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир", - заявил Додон в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.
Он подчеркнул, что молдавский президент может делать любые заявления, но Молдавия – парламентская страна, поэтому принимать какие-либо решения без парламента и правительства глава государства не сможет.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 12:07
Избранный президент Молдавии Санду назвала приоритет в своей работе
 
РоссияМайя СандуИгорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
04:08В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
03:43Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика
03:39WSJ: вакцину Pfizer развозят самолетами в ожидании одобрения регулятором
03:39МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
Лента новостейМолния