Додон заявил о готовности вывести людей на улицы ради мира в Молдавии
09:51 27.11.2020 (обновлено: 09:52 27.11.2020)
КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что может вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.
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"Были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью, Мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишиневе руководители страны запускали лозунги "чемодан-вокзал-Россия"... Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями, если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир", - заявил Додон в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.
Он подчеркнул, что молдавский президент может делать любые заявления, но Молдавия – парламентская страна, поэтому принимать какие-либо решения без парламента и правительства глава государства не сможет.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.