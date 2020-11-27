https://ria.ru/20201127/dobrovoltsy-1586588922.html

В "Векторе" рассказали, как стать добровольцем на испытаниях вакцины

В "Векторе" рассказали, как стать добровольцем на испытаниях вакцины

Добровольцем на испытаниях вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" можно стать, обратившись в центры, где проводятся исследования, рассказал заведующий отделом... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:22

2020-11-27T12:22

2020-11-27T12:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

новосибирск

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584049572_0:162:2851:1766_1400x0_80_0_0_63a27c5619d0a7c2544e7baf3fb087db.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Добровольцем на испытаниях вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" можно стать, обратившись в центры, где проводятся исследования, рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Добровольцем можно стать, обратившись в медицинские центры, в которых сейчас начаты испытания. Это в городе Москва пять центров, насколько я знаю, в Московской области, в Калининграде, в Казани и в Тюмени... В Новосибирске можно стать добровольцем в группе 60+, но, по-моему, эти группы уже заполнены", - рассказал Рыжиков в ходе пресс-конференции.Он отметил, что сам "Вектор" в проведении испытаний не участвует, только как разработчик поставляет вакцину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586580468.html

москва

новосибирск

московская область (подмосковье)

тюмень

калининград

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, новосибирск, московская область (подмосковье), тюмень, калининград, казань, общество