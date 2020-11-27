https://ria.ru/20201127/dobrovoltsy-1586588922.html
В "Векторе" рассказали, как стать добровольцем на испытаниях вакцины
В "Векторе" рассказали, как стать добровольцем на испытаниях вакцины
Добровольцем на испытаниях вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" можно стать, обратившись в центры, где проводятся исследования, рассказал заведующий отделом... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:22
2020-11-27T12:22
2020-11-27T12:22
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Добровольцем на испытаниях вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" можно стать, обратившись в центры, где проводятся исследования, рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Добровольцем можно стать, обратившись в медицинские центры, в которых сейчас начаты испытания. Это в городе Москва пять центров, насколько я знаю, в Московской области, в Калининграде, в Казани и в Тюмени... В Новосибирске можно стать добровольцем в группе 60+, но, по-моему, эти группы уже заполнены", - рассказал Рыжиков в ходе пресс-конференции.Он отметил, что сам "Вектор" в проведении испытаний не участвует, только как разработчик поставляет вакцину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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