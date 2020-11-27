https://ria.ru/20201127/dmitriy-pevtsov-1586568049.html

Певцов ответил на слухи о его "смерти"

Певцов ответил на слухи о его "смерти"

-пишет Певцов в комментарии к видеообращению. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:45

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Дмитрий Певцов в своем Instagram разместил видео, в котором ответил на появившиеся в ряде СМИ сообщения о его "смерти". "Я не умер! Я жив!" –-пишет Певцов в комментарии к видеообращению."Товарищи средства массовой дезинформации! Хочу сказать спасибо, что вы поддерживаете интерес к моей персоне, моему творчеству и вообще ко мне лично, публикуя преждевременные сведения о моей "смерти". Значит, я буду жить долго и счастливо, назло вам", – говорит актер.Тем же, кто действительно интересуется его здоровьем, он показывает бицепс."Причем, я сейчас не в лучшей форме. В общем, ребята, не волнуйтесь. Все у меня хорошо", – заверяет поклонников Певцов.Он также предполагает, что у тех, кто пытается его "похоронить", видимо, "все плохо с тиражами, и им надо хоть как-то привлекать внимание к их несчастным, бедным, полупрофессиональным изданиям".В комментариях под этим видео поклонники оставляют любимому актеру пожелания здоровья и долгих лет жизни и даже посвящают ему стихи.Ранее Дмитрий Певцов показал, как преобразилась его супруга Ольга Дроздова ради роли в новой постановке театра "Современник".

https://ria.ru/20201125/olga-drozdova-1586254406.html

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знаменитости, звезды, дмитрий певцов