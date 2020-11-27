Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201127/dmitriy-pevtsov-1586568049.html
Певцов ответил на слухи о его "смерти"
Певцов ответил на слухи о его "смерти"
-пишет Певцов в комментарии к видеообращению. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:45
2020-11-27T17:07
шоубиз
знаменитости
звезды
дмитрий певцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156039/36/1560393669_0:104:3275:1946_1400x0_80_0_0_c534bdf1ecf4a8c9f772b8ffca1beac3.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Дмитрий Певцов в своем Instagram разместил видео, в котором ответил на появившиеся в ряде СМИ сообщения о его "смерти". "Я не умер! Я жив!" –-пишет Певцов в комментарии к видеообращению."Товарищи средства массовой дезинформации! Хочу сказать спасибо, что вы поддерживаете интерес к моей персоне, моему творчеству и вообще ко мне лично, публикуя преждевременные сведения о моей "смерти". Значит, я буду жить долго и счастливо, назло вам", – говорит актер.Тем же, кто действительно интересуется его здоровьем, он показывает бицепс."Причем, я сейчас не в лучшей форме. В общем, ребята, не волнуйтесь. Все у меня хорошо", – заверяет поклонников Певцов.Он также предполагает, что у тех, кто пытается его "похоронить", видимо, "все плохо с тиражами, и им надо хоть как-то привлекать внимание к их несчастным, бедным, полупрофессиональным изданиям".В комментариях под этим видео поклонники оставляют любимому актеру пожелания здоровья и долгих лет жизни и даже посвящают ему стихи.Ранее Дмитрий Певцов показал, как преобразилась его супруга Ольга Дроздова ради роли в новой постановке театра "Современник".
https://ria.ru/20201125/olga-drozdova-1586254406.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156039/36/1560393669_273:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_9494e9d0c05489f4f92985257c600ae2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, дмитрий певцов

Певцов ответил на слухи о его "смерти"

11:45 27.11.2020 (обновлено: 17:07 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДмитрий Певцов в сцене из спектакля "Дон Джованни" в Театре имени М.Н. Ермоловой
Дмитрий Певцов в сцене из спектакля Дон Джованни в Театре имени М.Н. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Дмитрий Певцов в своем Instagram разместил видео, в котором ответил на появившиеся в ряде СМИ сообщения о его "смерти". "Я не умер! Я жив!" -пишет Певцов в комментарии к видеообращению.
"Товарищи средства массовой дезинформации! Хочу сказать спасибо, что вы поддерживаете интерес к моей персоне, моему творчеству и вообще ко мне лично, публикуя преждевременные сведения о моей "смерти". Значит, я буду жить долго и счастливо, назло вам",говорит актер.
Тем же, кто действительно интересуется его здоровьем, он показывает бицепс.
"Причем, я сейчас не в лучшей форме. В общем, ребята, не волнуйтесь. Все у меня хорошо", заверяет поклонников Певцов.
Он также предполагает, что у тех, кто пытается его "похоронить", видимо, "все плохо с тиражами, и им надо хоть как-то привлекать внимание к их несчастным, бедным, полупрофессиональным изданиям".
В комментариях под этим видео поклонники оставляют любимому актеру пожелания здоровья и долгих лет жизни и даже посвящают ему стихи.
Ранее Дмитрий Певцов показал, как преобразилась его супруга Ольга Дроздова ради роли в новой постановке театра "Современник".
О. Дроздова в поисках образа Алтынай (пьеса Первый хлеб). Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 21:49Шоубиз
Ольга Дроздова изменилась до неузнаваемости
 
ШоубизЗнаменитостизвездыДмитрий Певцов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
04:08В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
03:43Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика
03:39WSJ: вакцину Pfizer развозят самолетами в ожидании одобрения регулятором
03:39МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
Лента новостейМолния