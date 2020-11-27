https://ria.ru/20201127/dmitriy-pevtsov-1586568049.html
Певцов ответил на слухи о его "смерти"
Певцов ответил на слухи о его "смерти"
-пишет Певцов в комментарии к видеообращению. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:45
2020-11-27T11:45
2020-11-27T17:07
шоубиз
знаменитости
звезды
дмитрий певцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156039/36/1560393669_0:104:3275:1946_1400x0_80_0_0_c534bdf1ecf4a8c9f772b8ffca1beac3.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Дмитрий Певцов в своем Instagram разместил видео, в котором ответил на появившиеся в ряде СМИ сообщения о его "смерти". "Я не умер! Я жив!" –-пишет Певцов в комментарии к видеообращению."Товарищи средства массовой дезинформации! Хочу сказать спасибо, что вы поддерживаете интерес к моей персоне, моему творчеству и вообще ко мне лично, публикуя преждевременные сведения о моей "смерти". Значит, я буду жить долго и счастливо, назло вам", – говорит актер.Тем же, кто действительно интересуется его здоровьем, он показывает бицепс."Причем, я сейчас не в лучшей форме. В общем, ребята, не волнуйтесь. Все у меня хорошо", – заверяет поклонников Певцов.Он также предполагает, что у тех, кто пытается его "похоронить", видимо, "все плохо с тиражами, и им надо хоть как-то привлекать внимание к их несчастным, бедным, полупрофессиональным изданиям".В комментариях под этим видео поклонники оставляют любимому актеру пожелания здоровья и долгих лет жизни и даже посвящают ему стихи.Ранее Дмитрий Певцов показал, как преобразилась его супруга Ольга Дроздова ради роли в новой постановке театра "Современник".
https://ria.ru/20201125/olga-drozdova-1586254406.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156039/36/1560393669_273:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_9494e9d0c05489f4f92985257c600ae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, дмитрий певцов
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Дмитрий Певцов в своем Instagram разместил
видео, в котором ответил на появившиеся в ряде СМИ сообщения о его "смерти". "Я не умер! Я жив!" –
-пишет Певцов в комментарии к видеообращению.
"Товарищи средства массовой дезинформации! Хочу сказать спасибо, что вы поддерживаете интерес к моей персоне, моему творчеству и вообще ко мне лично, публикуя преждевременные сведения о моей "смерти". Значит, я буду жить долго и счастливо, назло вам", – говорит актер.
Тем же, кто действительно интересуется его здоровьем, он показывает бицепс.
"Причем, я сейчас не в лучшей форме. В общем, ребята, не волнуйтесь. Все у меня хорошо", – заверяет поклонников Певцов.
Он также предполагает, что у тех, кто пытается его "похоронить", видимо, "все плохо с тиражами, и им надо хоть как-то привлекать внимание к их несчастным, бедным, полупрофессиональным изданиям".
В комментариях под этим видео поклонники оставляют любимому актеру пожелания здоровья и долгих лет жизни и даже посвящают ему стихи.
Ранее Дмитрий Певцов показал, как преобразилась его супруга Ольга Дроздова ради роли в новой постановке театра "Современник".