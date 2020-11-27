https://ria.ru/20201127/dengi-1586540070.html

Юрист научил, как поступить с найденными на улице деньгами

Юрист научил, как поступить с найденными на улице деньгами

Случайно найденные на улице деньги не стоит торопиться забирать себе. Лучше либо не брать их вовсе, либо сразу отнести в полицию. Дело в том, что такая находка... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T02:37

2020-11-27T02:37

2020-11-27T02:37

россия

деньги

общество

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Случайно найденные на улице деньги не стоит торопиться забирать себе. Лучше либо не брать их вовсе, либо сразу отнести в полицию. Дело в том, что такая находка по закону должна иметь собственника, и тот, кто ее утаил, рискует попасть под статью 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассказал агентству "Прайм" адвокат Юлия Кузнецова. Если данные хозяина неизвестны, нашедший деньги обязан заявить в полицию или в орган местного самоуправления. В заявлении нужно подробно изложить обстоятельства, в которых произошла находка, а также указать размер найденных средств. Можно указать, что вы желаете забрать деньги себе, если хозяин не найдется в течение полугода. Налог на доход в таких случаях не взимается. Если нашедший отказывается от денег, то они поступают в муниципальную собственность. Хранить находку можно у себя, либо сдать ее на хранение в вышеуказанные органы. При этом нашедший отвечает за порчу или утрату средств лишь если доказан умысел или явная неосторожность, и в пределах найденной суммы. Кроме того, вы имеете право на вознаграждение за находку в размере до 20%, в случае, если хозяин найдется. Но это правило действует, лишь если вы заявили о находке в полицию. Соблазн оставить деньги себе, не обращаясь в соответствующие органы, конечно, велик, но Кузнецова советует этого не делать. Велик риск, что деньги имеют криминальное происхождение. Если станет известно, что они хранятся у вас незаконно, то у правоохранителей появится к вам много вопросов. Есть вероятность оказаться в числе подозреваемых в преступлении, направленном на незаконный захват денежных средств.

https://ria.ru/20201125/perepiska-1586184035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, деньги, общество