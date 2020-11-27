Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/dengi-1586540070.html
Юрист научил, как поступить с найденными на улице деньгами
Юрист научил, как поступить с найденными на улице деньгами
Случайно найденные на улице деньги не стоит торопиться забирать себе. Лучше либо не брать их вовсе, либо сразу отнести в полицию. Дело в том, что такая находка... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T02:37
2020-11-27T02:37
россия
деньги
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100319/55/1003195541_0:182:2993:1866_1400x0_80_0_0_4574014623d8b06a9a24c1460ae5f507.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Случайно найденные на улице деньги не стоит торопиться забирать себе. Лучше либо не брать их вовсе, либо сразу отнести в полицию. Дело в том, что такая находка по закону должна иметь собственника, и тот, кто ее утаил, рискует попасть под статью 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассказал агентству "Прайм" адвокат Юлия Кузнецова. Если данные хозяина неизвестны, нашедший деньги обязан заявить в полицию или в орган местного самоуправления. В заявлении нужно подробно изложить обстоятельства, в которых произошла находка, а также указать размер найденных средств. Можно указать, что вы желаете забрать деньги себе, если хозяин не найдется в течение полугода. Налог на доход в таких случаях не взимается. Если нашедший отказывается от денег, то они поступают в муниципальную собственность. Хранить находку можно у себя, либо сдать ее на хранение в вышеуказанные органы. При этом нашедший отвечает за порчу или утрату средств лишь если доказан умысел или явная неосторожность, и в пределах найденной суммы. Кроме того, вы имеете право на вознаграждение за находку в размере до 20%, в случае, если хозяин найдется. Но это правило действует, лишь если вы заявили о находке в полицию. Соблазн оставить деньги себе, не обращаясь в соответствующие органы, конечно, велик, но Кузнецова советует этого не делать. Велик риск, что деньги имеют криминальное происхождение. Если станет известно, что они хранятся у вас незаконно, то у правоохранителей появится к вам много вопросов. Есть вероятность оказаться в числе подозреваемых в преступлении, направленном на незаконный захват денежных средств.
https://ria.ru/20201125/perepiska-1586184035.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/100319/55/1003195541_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_3cf814de111265d3f0dd7121c49db1f6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, деньги, общество

Юрист научил, как поступить с найденными на улице деньгами

02:37 27.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Случайно найденные на улице деньги не стоит торопиться забирать себе. Лучше либо не брать их вовсе, либо сразу отнести в полицию. Дело в том, что такая находка по закону должна иметь собственника, и тот, кто ее утаил, рискует попасть под статью 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассказал агентству "Прайм" адвокат Юлия Кузнецова.
"Согласно ст. 227 ГК РФ находка — это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли. Нашедший денежные средства обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее их или собственника. Данные сведения можно установить, если, например, денежные средства находились в кошельке и там есть какие-либо данные", — объясняет эксперт.
Если данные хозяина неизвестны, нашедший деньги обязан заявить в полицию или в орган местного самоуправления. В заявлении нужно подробно изложить обстоятельства, в которых произошла находка, а также указать размер найденных средств.
Можно указать, что вы желаете забрать деньги себе, если хозяин не найдется в течение полугода. Налог на доход в таких случаях не взимается. Если нашедший отказывается от денег, то они поступают в муниципальную собственность.
Хранить находку можно у себя, либо сдать ее на хранение в вышеуказанные органы. При этом нашедший отвечает за порчу или утрату средств лишь если доказан умысел или явная неосторожность, и в пределах найденной суммы.
Кроме того, вы имеете право на вознаграждение за находку в размере до 20%, в случае, если хозяин найдется. Но это правило действует, лишь если вы заявили о находке в полицию.
Соблазн оставить деньги себе, не обращаясь в соответствующие органы, конечно, велик, но Кузнецова советует этого не делать. Велик риск, что деньги имеют криминальное происхождение. Если станет известно, что они хранятся у вас незаконно, то у правоохранителей появится к вам много вопросов. Есть вероятность оказаться в числе подозреваемых в преступлении, направленном на незаконный захват денежных средств.
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 02:17
Юрист разъяснил, может ли использоваться в суде переписка по WhatsApp
 
РоссияДеньгиОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
09:18При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли пять человек
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
08:16СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
08:10Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент
Лента новостейМолния