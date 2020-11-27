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Полиция Дели применила газ и водометы для разгона демонстрации фермеров
Полиция Дели применила газ и водометы для разгона демонстрации фермеров
Полиция столичной индийской территории Дели применила на границе штата слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрации фермеров, направляющихся в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:11
2020-11-27T10:11
2020-11-27T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя – РИА Новости. Полиция столичной индийской территории Дели применила на границе штата слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрации фермеров, направляющихся в Нью-Дели для проведения марша протеста, сообщает Indian Express.Полиция также заявила протестующим, что в связи с распространением коронавируса в Дели запрещены любые митинги и массовые собрания."Из-за COVID-19 были выпущены инструкции, в которых не разрешаются политические собрания, и запрос фермеров был отклонен. Если они все же попытаются, мы разместили персонал на границе, чтобы не пропустить их в столицу страны. Мы также поддерживаем связь с полицией Пенджаба и Харьяны", - сказал комиссар полиции Дели С. Н. Шривастава.Для наблюдения за собравшимися полиция использует беспилотники и через громкоговорители просит их разойтись.Двухдневный протест организован объединениями фермеров, выступающих против новых законов в области сельского хозяйства. Согласно новым законопроектам, фермеры смогут сами заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая по заранее согласованной цене, также фермерам разрешается продавать свою продукцию за пределами государственных рынков.Лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законопроекты остановят существующую ныне систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, нью-дели, дели, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя – РИА Новости.
Полиция столичной индийской территории Дели
применила на границе штата слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрации фермеров, направляющихся в Нью-Дели для проведения марша протеста, сообщает Indian Express
.
Полиция также заявила протестующим, что в связи с распространением коронавируса в Дели запрещены любые митинги и массовые собрания.
"Из-за COVID-19 были выпущены инструкции, в которых не разрешаются политические собрания, и запрос фермеров был отклонен. Если они все же попытаются, мы разместили персонал на границе, чтобы не пропустить их в столицу страны. Мы также поддерживаем связь с полицией Пенджаба и Харьяны", - сказал комиссар полиции Дели С. Н. Шривастава.
Для наблюдения за собравшимися полиция использует беспилотники и через громкоговорители просит их разойтись.
Двухдневный протест организован объединениями фермеров, выступающих против новых законов в области сельского хозяйства. Согласно новым законопроектам, фермеры смогут сами заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая по заранее согласованной цене, также фермерам разрешается продавать свою продукцию за пределами государственных рынков.
Лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законопроекты остановят существующую ныне систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.