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В Норильске мужчина пытался ударить сотрудника аэропорта бутылкой виски
В Норильске мужчина пытался ударить сотрудника аэропорта бутылкой виски
Неадекватный пассажир замахнулся бутылкой виски на сотрудника службы авиабезопасности в аэропорту Норильска, а затем разбил ее об пол, хулиганские действия... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:33
2020-11-27T19:33
ирина волк
норильск
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Неадекватный пассажир замахнулся бутылкой виски на сотрудника службы авиабезопасности в аэропорту Норильска, а затем разбил ее об пол, хулиганские действия мужчины были пресечены полицией, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Полиция пресекла хулиганские действия пассажира в зоне специального контроля в Норильском аэропорту: там работники службы авиационной безопасности, проводившие досмотр пассажиров, потребовали от мужчины убрать в багаж бутылку алкоголя. Он же пытался пронести ее в салон самолета."На предложение служащих аэропорта положить спиртное в багаж гражданин отреагировал неадекватно. Он замахнулся литровой бутылкой виски на представителя службы авиабезопасности, а затем разбил ее о пол", - сказала Волк.Мужчина был задержан сотрудниками полиции, он доставлен в дежурную часть. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Красноярска. Согласно медосвидетельствованию, он был пьян."В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.1, 20.21, 20.6.1 КоАП РФ", - отметила Волк. Хулигану было также отказано в перевозке представителем авиакомпании.
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РИА Новости
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353
60
Пассажир устроил дебош в аэропорту Норильска, пытаясь пронести алкоголь в самолет
В аэропорту Норильска пьяный пассажир пытался пронести алкоголь в самолёт, а затем устроил дебош.
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ирина волк, норильск, красноярск, происшествия

В Норильске мужчина пытался ударить сотрудника аэропорта бутылкой виски

19:33 27.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Неадекватный пассажир замахнулся бутылкой виски на сотрудника службы авиабезопасности в аэропорту Норильска, а затем разбил ее об пол, хулиганские действия мужчины были пресечены полицией, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Полиция пресекла хулиганские действия пассажира в зоне специального контроля в Норильском аэропорту: там работники службы авиационной безопасности, проводившие досмотр пассажиров, потребовали от мужчины убрать в багаж бутылку алкоголя. Он же пытался пронести ее в салон самолета.
"На предложение служащих аэропорта положить спиртное в багаж гражданин отреагировал неадекватно. Он замахнулся литровой бутылкой виски на представителя службы авиабезопасности, а затем разбил ее о пол", - сказала Волк.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции, он доставлен в дежурную часть. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Красноярска. Согласно медосвидетельствованию, он был пьян.
"В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.1, 20.21, 20.6.1 КоАП РФ", - отметила Волк. Хулигану было также отказано в перевозке представителем авиакомпании.
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Ирина ВолкНорильскКрасноярскПроисшествия
 
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