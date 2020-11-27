https://ria.ru/20201127/debosh-1586687029.html

В Норильске мужчина пытался ударить сотрудника аэропорта бутылкой виски

В Норильске мужчина пытался ударить сотрудника аэропорта бутылкой виски

Неадекватный пассажир замахнулся бутылкой виски на сотрудника службы авиабезопасности в аэропорту Норильска, а затем разбил ее об пол, хулиганские действия... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:33

2020-11-27T19:33

2020-11-27T19:33

ирина волк

норильск

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Неадекватный пассажир замахнулся бутылкой виски на сотрудника службы авиабезопасности в аэропорту Норильска, а затем разбил ее об пол, хулиганские действия мужчины были пресечены полицией, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Полиция пресекла хулиганские действия пассажира в зоне специального контроля в Норильском аэропорту: там работники службы авиационной безопасности, проводившие досмотр пассажиров, потребовали от мужчины убрать в багаж бутылку алкоголя. Он же пытался пронести ее в салон самолета."На предложение служащих аэропорта положить спиртное в багаж гражданин отреагировал неадекватно. Он замахнулся литровой бутылкой виски на представителя службы авиабезопасности, а затем разбил ее о пол", - сказала Волк.Мужчина был задержан сотрудниками полиции, он доставлен в дежурную часть. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Красноярска. Согласно медосвидетельствованию, он был пьян."В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.1, 20.21, 20.6.1 КоАП РФ", - отметила Волк. Хулигану было также отказано в перевозке представителем авиакомпании.

https://ria.ru/20201026/debosh-1581505387.html

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Пассажир устроил дебош в аэропорту Норильска, пытаясь пронести алкоголь в самолет В аэропорту Норильска пьяный пассажир пытался пронести алкоголь в самолёт, а затем устроил дебош. 2020-11-27T19:33 true PT1M20S

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ирина волк, норильск, красноярск, происшествия