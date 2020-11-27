https://ria.ru/20201127/chris-evans-1586508483.html
Видео, на котором Крис Эванс играет на фортепиано, стало вирусным в Сети
Видео, на котором Крис Эванс играет на фортепиано, стало вирусным в Сети
Американский актер Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в блокбастерах Marvel, разместил в сторис инстаграма видео, в котором играет на фортепиано... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T05:16
2020-11-27T05:16
2020-11-27T05:16
джимми фэллон
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новости культуры
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Американский актер Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в блокбастерах Marvel, разместил в сторис инстаграма видео, в котором играет на фортепиано. Видео стало вирусным в Сети: получило тысячи лайков и сотни комментариев. На коротком видео Эванс исполняет лирическую мелодию Rue des Trois Frères современного итальянского композитора Фабрицио Патерлини, музыку которого, как оказалось, актер очень любит. В комментариях пользователи написали, что Крис Эванс играет "бесподобно", а некоторые даже начали признаваться ему в любви. Помимо поклонников, его игру оценил и ведущий Джимми Фэллон.Недавний выпуск своего вечернего шоу он начал со слов: "Люди действительно сходят с ума от этого. Оставь что-нибудь для остальных, Крис. Ты великолепен во всем". Конечно же, Фэллон вспомнил и знаменитый свитер из "Достать ножи", в котором ходит герой Эванса. Зрителям тогда тоже так понравился этот образ, что похожие вещи стали искать и заказывать в интернете, а позже свитер взял премию Гильдии художников по костюмам.
https://ria.ru/20200602/1572311845.html
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джимми фэллон, знаменитости, стиль жизни, новости культуры, крис эванс
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Американский актер Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в блокбастерах Marvel, разместил в сторис инстаграма видео, в котором играет на фортепиано. Видео стало вирусным в Сети: получило тысячи лайков и сотни комментариев.
На коротком видео Эванс исполняет лирическую мелодию Rue des Trois Frères современного итальянского композитора Фабрицио Патерлини, музыку которого, как оказалось, актер очень любит.
В комментариях пользователи написали, что Крис Эванс играет "бесподобно", а некоторые даже начали признаваться ему в любви. Помимо поклонников, его игру оценил и ведущий Джимми Фэллон.
Недавний выпуск своего вечернего шоу он начал
со слов: "Люди действительно сходят с ума от этого. Оставь что-нибудь для остальных, Крис. Ты великолепен во всем".
Конечно же, Фэллон вспомнил и знаменитый свитер из "Достать ножи", в котором ходит герой Эванса. Зрителям тогда тоже так понравился этот образ, что похожие вещи стали искать и заказывать в интернете, а позже свитер взял премию
Гильдии художников по костюмам.