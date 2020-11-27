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Украинский дипломат заявил о новом шансе "вернуть" Крым
Украинский дипломат заявил о новом шансе "вернуть" Крым
Киеву следует развивать отношения с администрацией Джо Байдена, чтобы "вернуть" под свой контроль Крым, считает экс-замглавы администрации президента, бывший... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:24
2020-11-27T17:11
россия
джо байден
республика крым
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Киеву следует развивать отношения с администрацией Джо Байдена, чтобы "вернуть" под свой контроль Крым, считает экс-замглавы администрации президента, бывший замминистра иностранных дел Украины Константин Елисеев.В эфире телеканала "Прямой" он заявил, что властям страны нужно укреплять связи с Вашингтоном, чтобы получить вооружения и добиться новых санкций против России.Дипломат пояснил, что взаимодействие с Вашингтоном необходимо для проведения внутренних реформ. Он также заявил, что Байден знает тему борьбы с коррупцией "как никто".По словам Елисеева, Байден — это "шанс на то, чтобы дать достойный отпор" России и "вернуть" Донбасс и Крым. Он подчеркнул, что ожидает от США усиления санкционного давления на Москву.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Экс-военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.В России неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Такую позицию озвучил президент Владимир Путин. В свою очередь, сенатор от полуострова Сергей Цеков называл планы Киева "вернуть" полуостров наивными, а депутат Госдумы Михаил Шеремет счел их сказочными.
https://ria.ru/20201119/krym-1585421245.html
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россия
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россия, джо байден, республика крым, сша, украина, в мире

Украинский дипломат заявил о новом шансе "вернуть" Крым

16:24 27.11.2020 (обновлено: 17:11 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Киеву следует развивать отношения с администрацией Джо Байдена, чтобы "вернуть" под свой контроль Крым, считает экс-замглавы администрации президента, бывший замминистра иностранных дел Украины Константин Елисеев.
В эфире телеканала "Прямой" он заявил, что властям страны нужно укреплять связи с Вашингтоном, чтобы получить вооружения и добиться новых санкций против России.
"Это шанс, который мы должны обязательно использовать. Это шанс, который должен значительно облегчить нашу работу", — заявил Елисеев.
Дипломат пояснил, что взаимодействие с Вашингтоном необходимо для проведения внутренних реформ. Он также заявил, что Байден знает тему борьбы с коррупцией "как никто".
По словам Елисеева, Байден — это "шанс на то, чтобы дать достойный отпор" России и "вернуть" Донбасс и Крым. Он подчеркнул, что ожидает от США усиления санкционного давления на Москву.
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Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Экс-военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.
В России неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Такую позицию озвучил президент Владимир Путин. В свою очередь, сенатор от полуострова Сергей Цеков называл планы Киева "вернуть" полуостров наивными, а депутат Госдумы Михаил Шеремет счел их сказочными.
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