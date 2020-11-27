Украинский дипломат заявил о новом шансе "вернуть" Крым
16:24 27.11.2020 (обновлено: 17:11 27.11.2020)
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Киеву следует развивать отношения с администрацией Джо Байдена, чтобы "вернуть" под свой контроль Крым, считает экс-замглавы администрации президента, бывший замминистра иностранных дел Украины Константин Елисеев.
В эфире телеканала "Прямой" он заявил, что властям страны нужно укреплять связи с Вашингтоном, чтобы получить вооружения и добиться новых санкций против России.
"Это шанс, который мы должны обязательно использовать. Это шанс, который должен значительно облегчить нашу работу", — заявил Елисеев.
Дипломат пояснил, что взаимодействие с Вашингтоном необходимо для проведения внутренних реформ. Он также заявил, что Байден знает тему борьбы с коррупцией "как никто".
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Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Экс-военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.
В России неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Такую позицию озвучил президент Владимир Путин. В свою очередь, сенатор от полуострова Сергей Цеков называл планы Киева "вернуть" полуостров наивными, а депутат Госдумы Михаил Шеремет счел их сказочными.
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