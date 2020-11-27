https://ria.ru/20201127/chance-1586642698.html

Украинский дипломат заявил о новом шансе "вернуть" Крым

Украинский дипломат заявил о новом шансе "вернуть" Крым

Киеву следует развивать отношения с администрацией Джо Байдена, чтобы "вернуть" под свой контроль Крым, считает экс-замглавы администрации президента, бывший... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:24

2020-11-27T16:24

2020-11-27T17:11

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республика крым

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Киеву следует развивать отношения с администрацией Джо Байдена, чтобы "вернуть" под свой контроль Крым, считает экс-замглавы администрации президента, бывший замминистра иностранных дел Украины Константин Елисеев.В эфире телеканала "Прямой" он заявил, что властям страны нужно укреплять связи с Вашингтоном, чтобы получить вооружения и добиться новых санкций против России.Дипломат пояснил, что взаимодействие с Вашингтоном необходимо для проведения внутренних реформ. Он также заявил, что Байден знает тему борьбы с коррупцией "как никто".По словам Елисеева, Байден — это "шанс на то, чтобы дать достойный отпор" России и "вернуть" Донбасс и Крым. Он подчеркнул, что ожидает от США усиления санкционного давления на Москву.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Экс-военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.В России неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Такую позицию озвучил президент Владимир Путин. В свою очередь, сенатор от полуострова Сергей Цеков называл планы Киева "вернуть" полуостров наивными, а депутат Госдумы Михаил Шеремет счел их сказочными.

https://ria.ru/20201119/krym-1585421245.html

https://ria.ru/20201003/krym-1578154275.html

россия

республика крым

сша

украина

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россия, джо байден, республика крым, сша, украина, в мире