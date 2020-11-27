https://ria.ru/20201127/bikini-1586464382.html

От Кардашьян до Гомес: чьи снимки в бикини собирают больше лайков

От Кардашьян до Гомес: чьи снимки в бикини собирают больше лайков

Издание The Sun составило рейтинг знаменитостей, которые получают за фото в бикини миллионы отметок "нравится" в Instagram. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T06:50

2020-11-27T06:50

2020-11-27T06:50

шакира

дуа липа

селена гомес

кайли дженнер

кимберли кардашян

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Издание The Sun составило рейтинг знаменитостей, которые получают за фото в бикини миллионы отметок "нравится" в Instagram. Селена ГомесВ сентябре этого года певица Селена Гомес разместила в соцсети фотографию в купальнике, на которой демонстрирует шрам после трансплантации почки. При этом исполнительница не забыла встать в красивую позу. В результате ее пост набрал больше 13 миллионов лайков. Кайли ДженнерУ младшей сестры Ким Кардашьян, кажется, не осталось конкурентов в Instagram по количеству подписчиков. За страницей Кайли Дженнер следит 201 миллион пользователей. Однако Селене Гомес все же удалось немного опередить ее по количеству лайков.Снимок, на котором телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер появляется в красном купальнике, получил больше 12 миллионов отметок "нравится". Ники МинажНики Минаж тоже знает, чем удивить поклонников. Снимок, на котором беременная певица позирует в ярко-желтом парике и украшенном цветами раздельном купальнике, оценили 11, 2 миллиона пользователей. Cardi BХип-хоп певица Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) знает, чем эпатировать публику. В мае исполнительница скандального хита WAP разместила дерзкую публикацию. На снимке она сидит на корточках в бикини кислотного цвета и демонстрирует огромную цветную татуировку. Этот пост набрал 7,4 миллиона лайков. Дуа ЛипаФотография Дуа Липы, сделанная во время отдыха на Карибах в июле, понравилась почти шести миллионам пользователей. ШакираКолумбийская певица Шакира удивила поклонников, когда рассказала в Instagram, что дизайн женственного купального костюма лилового цвета, в котором позирует на фото, разработала сама. Ее старания в итоге оценили на 5,5 миллиона лайков. Ким КардашьянУ Ким Кардашьян никак не получается обогнать по популярности младшую сестру Кайли (на супругу Канье Уэста подписано 192 миллиона пользователей). И, тем не менее, свои миллионы лайков она стабильно получает. Например, ее недавний снимок в крошечном белом бикини, сделанный по случаю 40-летия, набрал более трех миллионов отметок "нравится".

https://ria.ru/20200610/1572697746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шакира, дуа липа, селена гомес, кайли дженнер, кимберли кардашян, знаменитости, звезды