Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201127/bikini-1586464382.html
От Кардашьян до Гомес: чьи снимки в бикини собирают больше лайков
От Кардашьян до Гомес: чьи снимки в бикини собирают больше лайков
Издание The Sun составило рейтинг знаменитостей, которые получают за фото в бикини миллионы отметок "нравится" в Instagram. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T06:50
2020-11-27T06:50
шакира
дуа липа
селена гомес
кайли дженнер
кимберли кардашян
шоубиз
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586475757_0:76:1080:684_1400x0_80_0_0_348cbed459024d03340eb942d479615a.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Издание The Sun составило рейтинг знаменитостей, которые получают за фото в бикини миллионы отметок "нравится" в Instagram. Селена ГомесВ сентябре этого года певица Селена Гомес разместила в соцсети фотографию в купальнике, на которой демонстрирует шрам после трансплантации почки. При этом исполнительница не забыла встать в красивую позу. В результате ее пост набрал больше 13 миллионов лайков. Кайли ДженнерУ младшей сестры Ким Кардашьян, кажется, не осталось конкурентов в Instagram по количеству подписчиков. За страницей Кайли Дженнер следит 201 миллион пользователей. Однако Селене Гомес все же удалось немного опередить ее по количеству лайков.Снимок, на котором телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер появляется в красном купальнике, получил больше 12 миллионов отметок "нравится". Ники МинажНики Минаж тоже знает, чем удивить поклонников. Снимок, на котором беременная певица позирует в ярко-желтом парике и украшенном цветами раздельном купальнике, оценили 11, 2 миллиона пользователей. Cardi BХип-хоп певица Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) знает, чем эпатировать публику. В мае исполнительница скандального хита WAP разместила дерзкую публикацию. На снимке она сидит на корточках в бикини кислотного цвета и демонстрирует огромную цветную татуировку. Этот пост набрал 7,4 миллиона лайков. Дуа ЛипаФотография Дуа Липы, сделанная во время отдыха на Карибах в июле, понравилась почти шести миллионам пользователей. ШакираКолумбийская певица Шакира удивила поклонников, когда рассказала в Instagram, что дизайн женственного купального костюма лилового цвета, в котором позирует на фото, разработала сама. Ее старания в итоге оценили на 5,5 миллиона лайков. Ким КардашьянУ Ким Кардашьян никак не получается обогнать по популярности младшую сестру Кайли (на супругу Канье Уэста подписано 192 миллиона пользователей). И, тем не менее, свои миллионы лайков она стабильно получает. Например, ее недавний снимок в крошечном белом бикини, сделанный по случаю 40-летия, набрал более трех миллионов отметок "нравится".
https://ria.ru/20200610/1572697746.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586475757_0:0:1080:810_1400x0_80_0_0_1d0baea064f44746aee353f9e7a4345f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шакира, дуа липа, селена гомес, кайли дженнер, кимберли кардашян, знаменитости, звезды

От Кардашьян до Гомес: чьи снимки в бикини собирают больше лайков

06:50 27.11.2020
 
© Фото : @selenagomez/InstagramСелена Гомес
Селена Гомес - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : @selenagomez/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Издание The Sun составило рейтинг знаменитостей, которые получают за фото в бикини миллионы отметок "нравится" в Instagram.

Селена Гомес

В сентябре этого года певица Селена Гомес разместила в соцсети фотографию в купальнике, на которой демонстрирует шрам после трансплантации почки. При этом исполнительница не забыла встать в красивую позу. В результате ее пост набрал больше 13 миллионов лайков.

Кайли Дженнер

У младшей сестры Ким Кардашьян, кажется, не осталось конкурентов в Instagram по количеству подписчиков. За страницей Кайли Дженнер следит 201 миллион пользователей. Однако Селене Гомес все же удалось немного опередить ее по количеству лайков.
Снимок, на котором телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер появляется в красном купальнике, получил больше 12 миллионов отметок "нравится".

Ники Минаж

Ники Минаж тоже знает, чем удивить поклонников. Снимок, на котором беременная певица позирует в ярко-желтом парике и украшенном цветами раздельном купальнике, оценили 11, 2 миллиона пользователей.

Cardi B

Хип-хоп певица Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) знает, чем эпатировать публику. В мае исполнительница скандального хита WAP разместила дерзкую публикацию. На снимке она сидит на корточках в бикини кислотного цвета и демонстрирует огромную цветную татуировку. Этот пост набрал 7,4 миллиона лайков.

Дуа Липа

Фотография Дуа Липы, сделанная во время отдыха на Карибах в июле, понравилась почти шести миллионам пользователей.

Шакира

Колумбийская певица Шакира удивила поклонников, когда рассказала в Instagram, что дизайн женственного купального костюма лилового цвета, в котором позирует на фото, разработала сама. Ее старания в итоге оценили на 5,5 миллиона лайков.

Ким Кардашьян

У Ким Кардашьян никак не получается обогнать по популярности младшую сестру Кайли (на супругу Канье Уэста подписано 192 миллиона пользователей). И, тем не менее, свои миллионы лайков она стабильно получает. Например, ее недавний снимок в крошечном белом бикини, сделанный по случаю 40-летия, набрал более трех миллионов отметок "нравится".
Американская певица Селена Гомес - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 08:00Культура
Селфи на миллион: вирусные фото знаменитостей в Instagram
 
ШоубизШакираДуа ЛипаСелена ГомесКайли ДженнерКимберли КардашянЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
09:18При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли пять человек
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
08:16СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
08:10Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент
Лента новостейМолния