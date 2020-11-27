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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201127/belarus-1586569696.html
Пресс-секретарь БПЦ подал в отставку после предупреждения прокуратуры
Пресс-секретарь БПЦ подал в отставку после предупреждения прокуратуры
Председатель Синодального информационного отдела Белоруской православной церкви (БПЦ) Сергий Лепин сообщил, что подал заявление об уходе с данного поста. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:00
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Председатель Синодального информационного отдела Белоруской православной церкви (БПЦ) Сергий Лепин сообщил, что подал заявление об уходе с данного поста.Ранее Генеральная прокуратура (ГП) Белоруссии объявила предупреждение Лепину из-за его высказываний в Fаcebook. В ГП, в частности, отмечали, что заявления Лепина "повышают уровень напряженности в обществе, разжигают ненависть и вражду к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов". До этого Лепин осудил демонтаж в Минске стихийных мемориалов в память об умершем после избиений стороннике оппозиции Романе Бондаренко. По этой же причине предупреждение было также объявлено викарному епископу Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в республике Юрию Кособуцкому."Я подал заявление по собственному желанию на имя владыки", - сказал протоиерей агентству Sputnik Беларусь, но не уточнил, с чем связано такое решение.Он также рассказал, что уже в пятницу будет назначен новый пресс-секретарь БПЦ. "Это священник", - сообщил он.Лепин окончил Минскую духовную семинарию в 1996 году, имеет звание доктора теологии. В 2011 году он назначен пресс-секретарем БПЦ и переведен в клир Минской епархии с сохранением преподавательского послушания.
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религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, минск, белоруссия, в мире

Пресс-секретарь БПЦ подал в отставку после предупреждения прокуратуры

11:00 27.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Председатель Синодального информационного отдела Белоруской православной церкви (БПЦ) Сергий Лепин сообщил, что подал заявление об уходе с данного поста.
Ранее Генеральная прокуратура (ГП) Белоруссии объявила предупреждение Лепину из-за его высказываний в Fаcebook. В ГП, в частности, отмечали, что заявления Лепина "повышают уровень напряженности в обществе, разжигают ненависть и вражду к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов". До этого Лепин осудил демонтаж в Минске стихийных мемориалов в память об умершем после избиений стороннике оппозиции Романе Бондаренко. По этой же причине предупреждение было также объявлено викарному епископу Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в республике Юрию Кособуцкому.
"Я подал заявление по собственному желанию на имя владыки", - сказал протоиерей агентству Sputnik Беларусь, но не уточнил, с чем связано такое решение.
Он также рассказал, что уже в пятницу будет назначен новый пресс-секретарь БПЦ. "Это священник", - сообщил он.
Лепин окончил Минскую духовную семинарию в 1996 году, имеет звание доктора теологии. В 2011 году он назначен пресс-секретарем БПЦ и переведен в клир Минской епархии с сохранением преподавательского послушания.
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