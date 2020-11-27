https://ria.ru/20201127/bank-1586548372.html

СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России

СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России

Внешние наблюдатели, назначенные властями штата Нью-Йорк, рекомендовали немецкому Deutsche Bank отказаться от бизнеса в России, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:16

2020-11-27T08:16

2020-11-27T08:16

deutsche bank

нью-йорк (штат)

сша

экономика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Внешние наблюдатели, назначенные властями штата Нью-Йорк, рекомендовали немецкому Deutsche Bank отказаться от бизнеса в России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.Мониторинг за деятельностью Deutsche Bank был установлен, после того как банк в 2017 году заплатил штраф для урегулирования претензий властей США о выводе из России 10 миллиардов долларов, предположительно, связанном с отмыванием денег.Как утверждается в материале, наблюдатели из правовой фирмы Jenner & Block, назначенные департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, в октябре заявили, что усилия Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег недостаточны, чтобы подвергать себя риску и вести дела с клиентами в РФ.Представитель Deutsche Bank отказался комментировать диалог с наблюдателями, но отметил, что банк ведет оценки рисков по нескольким странам, включая Россию. "По мере того, как постоянно работаем над улучшением нашего контроля в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, наши аппетиты к рискам должны соответствовать зрелости этого контроля", - сказал он газете.Наблюдатели не могут непосредственно диктовать политику Deutsche Bank. Однако они передают рекомендации финансовому регулятору штата, который на их основании может назначать штрафы и санкции. Деятельность мониторинга также может привлечь внимание федеральных регуляторов США, отмечает газета.

https://ria.ru/20200921/germaniya-1577539444.html

https://ria.ru/20200909/sanktsii-1577011437.html

нью-йорк (штат)

сша

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deutsche bank , нью-йорк (штат), сша, экономика