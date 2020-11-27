Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/bank-1586548372.html
СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
Внешние наблюдатели, назначенные властями штата Нью-Йорк, рекомендовали немецкому Deutsche Bank отказаться от бизнеса в России, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:16
2020-11-27T08:16
deutsche bank
нью-йорк (штат)
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/106564/54/1065645430_0:0:2996:1685_1400x0_80_0_0_1439f6ad25092330cf4cf4f7e1297263.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Внешние наблюдатели, назначенные властями штата Нью-Йорк, рекомендовали немецкому Deutsche Bank отказаться от бизнеса в России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.Мониторинг за деятельностью Deutsche Bank был установлен, после того как банк в 2017 году заплатил штраф для урегулирования претензий властей США о выводе из России 10 миллиардов долларов, предположительно, связанном с отмыванием денег.Как утверждается в материале, наблюдатели из правовой фирмы Jenner &amp; Block, назначенные департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, в октябре заявили, что усилия Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег недостаточны, чтобы подвергать себя риску и вести дела с клиентами в РФ.Представитель Deutsche Bank отказался комментировать диалог с наблюдателями, но отметил, что банк ведет оценки рисков по нескольким странам, включая Россию. "По мере того, как постоянно работаем над улучшением нашего контроля в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, наши аппетиты к рискам должны соответствовать зрелости этого контроля", - сказал он газете.Наблюдатели не могут непосредственно диктовать политику Deutsche Bank. Однако они передают рекомендации финансовому регулятору штата, который на их основании может назначать штрафы и санкции. Деятельность мониторинга также может привлечь внимание федеральных регуляторов США, отмечает газета.
https://ria.ru/20200921/germaniya-1577539444.html
https://ria.ru/20200909/sanktsii-1577011437.html
нью-йорк (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/106564/54/1065645430_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_71c337ebe5307c17bce5ca58acb721fa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
deutsche bank , нью-йорк (штат), сша, экономика

СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России

08:16 27.11.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПосетители у входа в офис Дойче Банка в Москве.
Посетители у входа в офис Дойче Банка в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Внешние наблюдатели, назначенные властями штата Нью-Йорк, рекомендовали немецкому Deutsche Bank отказаться от бизнеса в России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.
Мониторинг за деятельностью Deutsche Bank был установлен, после того как банк в 2017 году заплатил штраф для урегулирования претензий властей США о выводе из России 10 миллиардов долларов, предположительно, связанном с отмыванием денег.
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 11:54
Deutsche Bank ответил на сообщения о "подозрительных транзакциях" россиян
Как утверждается в материале, наблюдатели из правовой фирмы Jenner & Block, назначенные департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, в октябре заявили, что усилия Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег недостаточны, чтобы подвергать себя риску и вести дела с клиентами в РФ.
Представитель Deutsche Bank отказался комментировать диалог с наблюдателями, но отметил, что банк ведет оценки рисков по нескольким странам, включая Россию. "По мере того, как постоянно работаем над улучшением нашего контроля в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, наши аппетиты к рискам должны соответствовать зрелости этого контроля", - сказал он газете.
Наблюдатели не могут непосредственно диктовать политику Deutsche Bank. Однако они передают рекомендации финансовому регулятору штата, который на их основании может назначать штрафы и санкции. Деятельность мониторинга также может привлечь внимание федеральных регуляторов США, отмечает газета.
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 22:19
США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank из-за нарушения "крымских санкций"
 
Deutsche BankНью-Йорк (штат)СШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
09:18При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли пять человек
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
08:16СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
08:10Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент
Лента новостейМолния