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Австрийская деревня решила сменить название из-за туристов
Австрийская деревня решила сменить название из-за туристов
Всемирно известная деревня Фуккинг (Fucking) в Верхней Австрии решила сменить название из-за доставляющих неудобства туристов, сообщает телеканал oe24. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:04
2020-11-27T11:04
2020-11-27T13:33
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Всемирно известная деревня Фуккинг (Fucking) в Верхней Австрии решила сменить название из-за доставляющих неудобства туристов, сообщает телеканал oe24."Решение уже принял местный совет", — заявила бургомистр Андреа Хольцнер телеканалу. Деревня получит новое название — Fugging — с 1 января 2021 года.По словам Хольцнер, административно-технический процесс еще идет, но до января вопрос должен решиться. Бургомистр муниципалитета Тарсдорф, куда входит деревня, других подробностей не сообщила.Из-за многочленных упоминаний в иностранных СМИ и соцсетях деревня привлекает множество туристов, которые делают селфи рядом с табличкой населенного пункта. Кроме того, табличку многократно воровали. Из-за это ее даже закрепляли бетоном и приваривали.
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туризм, новости - туризм, верхняя австрия, австрия, в мире
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Всемирно известная деревня Фуккинг (Fucking) в Верхней Австрии
решила сменить название из-за доставляющих неудобства туристов, сообщает телеканал oe24
.
"Решение уже принял местный совет", — заявила бургомистр Андреа Хольцнер телеканалу. Деревня получит новое название — Fugging — с 1 января 2021 года.
По словам Хольцнер, административно-технический процесс еще идет, но до января вопрос должен решиться. Бургомистр муниципалитета Тарсдорф, куда входит деревня, других подробностей не сообщила.
Из-за многочленных упоминаний в иностранных СМИ и соцсетях деревня привлекает множество туристов, которые делают селфи рядом с табличкой населенного пункта. Кроме того, табличку многократно воровали. Из-за это ее даже закрепляли бетоном и приваривали.