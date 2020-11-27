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Австрийская деревня решила сменить название из-за туристов
Австрийская деревня решила сменить название из-за туристов
Всемирно известная деревня Фуккинг (Fucking) в Верхней Австрии решила сменить название из-за доставляющих неудобства туристов, сообщает телеканал oe24. РИА Новости, 27.11.2020
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Всемирно известная деревня Фуккинг (Fucking) в Верхней Австрии решила сменить название из-за доставляющих неудобства туристов, сообщает телеканал oe24."Решение уже принял местный совет", — заявила бургомистр Андреа Хольцнер телеканалу. Деревня получит новое название — Fugging — с 1 января 2021 года.По словам Хольцнер, административно-технический процесс еще идет, но до января вопрос должен решиться. Бургомистр муниципалитета Тарсдорф, куда входит деревня, других подробностей не сообщила.Из-за многочленных упоминаний в иностранных СМИ и соцсетях деревня привлекает множество туристов, которые делают селфи рядом с табличкой населенного пункта. Кроме того, табличку многократно воровали. Из-за это ее даже закрепляли бетоном и приваривали.
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туризм, новости - туризм, верхняя австрия, австрия, в мире

Австрийская деревня решила сменить название из-за туристов

11:04 27.11.2020 (обновлено: 13:33 27.11.2020)
 
© AFP 2020 / Alexander KleinДеревня Фуккинг (Fucking) в Австрии
Деревня Фуккинг (Fucking) в Австрии - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AFP 2020 / Alexander Klein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Всемирно известная деревня Фуккинг (Fucking) в Верхней Австрии решила сменить название из-за доставляющих неудобства туристов, сообщает телеканал oe24.
"Решение уже принял местный совет", — заявила бургомистр Андреа Хольцнер телеканалу. Деревня получит новое название — Fugging — с 1 января 2021 года.
По словам Хольцнер, административно-технический процесс еще идет, но до января вопрос должен решиться. Бургомистр муниципалитета Тарсдорф, куда входит деревня, других подробностей не сообщила.
Из-за многочленных упоминаний в иностранных СМИ и соцсетях деревня привлекает множество туристов, которые делают селфи рядом с табличкой населенного пункта. Кроме того, табличку многократно воровали. Из-за это ее даже закрепляли бетоном и приваривали.
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