https://ria.ru/20201127/avstriya-1586570406.html

Австрийская деревня решила сменить название из-за туристов

Австрийская деревня решила сменить название из-за туристов

Всемирно известная деревня Фуккинг (Fucking) в Верхней Австрии решила сменить название из-за доставляющих неудобства туристов, сообщает телеканал oe24. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:04

2020-11-27T11:04

2020-11-27T13:33

туризм

туризм

новости - туризм

верхняя австрия

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586572296_0:316:3072:2044_1400x0_80_0_0_3c490dde776e390b5b57984eb0b420b8.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Всемирно известная деревня Фуккинг (Fucking) в Верхней Австрии решила сменить название из-за доставляющих неудобства туристов, сообщает телеканал oe24."Решение уже принял местный совет", — заявила бургомистр Андреа Хольцнер телеканалу. Деревня получит новое название — Fugging — с 1 января 2021 года.По словам Хольцнер, административно-технический процесс еще идет, но до января вопрос должен решиться. Бургомистр муниципалитета Тарсдорф, куда входит деревня, других подробностей не сообщила.Из-за многочленных упоминаний в иностранных СМИ и соцсетях деревня привлекает множество туристов, которые делают селфи рядом с табличкой населенного пункта. Кроме того, табличку многократно воровали. Из-за это ее даже закрепляли бетоном и приваривали.

https://ria.ru/20200627/1573566838.html

верхняя австрия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, верхняя австрия, австрия, в мире