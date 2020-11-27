https://ria.ru/20201127/aviatsiya-1586544792.html
Российская стюардесса показала редкое явление в небе
Российская стюардесса показала редкое явление в небе
Российская стюардесса показала редкое природное явление, которое может настигнуть в полете. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T06:41
2020-11-27T06:41
2020-11-27T06:41
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская стюардесса показала редкое природное явление, которое может настигнуть в полете.На своей странице julia_choco в Instagram девушка опубликовала видео, на котором запечатлены огни святого Эльма.Огни святого Эльма - явление, которое впервые было замечено на морских судах и названо так, в честь католического покровителя моряков. Они могут появляться на мачтах кораблей, часто возникают на вершинах гор, на линиях электропередач, макушках высоких деревьев, шпилях церквей.⠀В авиации огни святого Эльма появляются на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи от грозового фронта или через него. Также их можно увидеть, если лайнер попал в слой вулканического пепла.
https://ria.ru/20201127/aviaperelety-1586403566.html
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россия, весь мир, авиация
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская
стюардесса показала редкое природное явление, которое может настигнуть в полете
.
На своей странице julia_choco
в Instagram девушка опубликовала видео
, на котором запечатлены огни святого Эльма.
Огни святого Эльма - явление, которое впервые было замечено на морских судах и названо так, в честь католического покровителя моряков. Они могут появляться на мачтах кораблей, часто возникают на вершинах гор, на линиях электропередач, макушках высоких деревьев, шпилях церквей.⠀
В авиации огни святого Эльма появляются на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи от грозового фронта или через него. Также их можно увидеть, если лайнер попал в слой вулканического пепла.