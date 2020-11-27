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Российская стюардесса показала редкое явление в небе
Российская стюардесса показала редкое явление в небе
Российская стюардесса показала редкое природное явление, которое может настигнуть в полете. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T06:41
2020-11-27T06:41
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская стюардесса показала редкое природное явление, которое может настигнуть в полете.На своей странице julia_choco в Instagram девушка опубликовала видео, на котором запечатлены огни святого Эльма.Огни святого Эльма - явление, которое впервые было замечено на морских судах и названо так, в честь католического покровителя моряков. Они могут появляться на мачтах кораблей, часто возникают на вершинах гор, на линиях электропередач, макушках высоких деревьев, шпилях церквей.⁣⁣⠀⁣⁣В авиации огни святого Эльма появляются на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи от грозового фронта или через него. Также их можно увидеть, если лайнер попал в слой вулканического пепла.
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россия, весь мир, авиация

Российская стюардесса показала редкое явление в небе

06:41 27.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТень летящего самолета
Тень летящего самолета - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская стюардесса показала редкое природное явление, которое может настигнуть в полете.
На своей странице julia_choco в Instagram девушка опубликовала видео, на котором запечатлены огни святого Эльма.
Центр организации воздушного движения - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
02:05Туризм
Авиадиспетчер рассказал, как его коллеги за глаза называют пилотов
Огни святого Эльма - явление, которое впервые было замечено на морских судах и названо так, в честь католического покровителя моряков. Они могут появляться на мачтах кораблей, часто возникают на вершинах гор, на линиях электропередач, макушках высоких деревьев, шпилях церквей.⁣⁣⠀⁣⁣
В авиации огни святого Эльма появляются на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи от грозового фронта или через него. Также их можно увидеть, если лайнер попал в слой вулканического пепла.
 
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