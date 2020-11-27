https://ria.ru/20201127/arest-1586632353.html

Суд арестовал экс-замглавы ФСИН Максименко

Суд арестовал экс-замглавы ФСИН Максименко

Басманный суд Москвы оправил на два месяца в СИЗО бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:29

2020-11-27T15:29

2020-11-27T15:30

следственный комитет россии (ск рф)

москва

валерий максименко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586622654_0:0:955:537_1400x0_80_0_0_992fb8127e88d5de909f5c867de0a3d7.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы оправил на два месяца в СИЗО бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 189 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Ходатайство следователя удовлетворено. Максименко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2021 года", - сказала собеседница агентства.Максименко задержали накануне. В 2018 году он устроил заключение госконтрактов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" с подведомственной строительной организацией, которая, как считает следствие, "заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами" для выполнения работ.В итоге, полагает СК РФ, ФЦП оказалась сорвана на сумму более 2,1 миллиарда рублей. Не достроены 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а сама строительная организация понесла убытки на 189 миллионов из-за дополнительных затрат на строительство и штрафы за неисполнение контрактов.Максименко работал заместителем директора ФСИН с 2016 года по март 2020-го.

https://ria.ru/20201127/fsin-1586551756.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, валерий максименко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия