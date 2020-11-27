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Суд арестовал экс-замглавы ФСИН Максименко
Суд арестовал экс-замглавы ФСИН Максименко
Басманный суд Москвы оправил на два месяца в СИЗО бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:29
2020-11-27T15:30
следственный комитет россии (ск рф)
москва
валерий максименко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы оправил на два месяца в СИЗО бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 189 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Ходатайство следователя удовлетворено. Максименко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2021 года", - сказала собеседница агентства.Максименко задержали накануне. В 2018 году он устроил заключение госконтрактов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" с подведомственной строительной организацией, которая, как считает следствие, "заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами" для выполнения работ.В итоге, полагает СК РФ, ФЦП оказалась сорвана на сумму более 2,1 миллиарда рублей. Не достроены 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а сама строительная организация понесла убытки на 189 миллионов из-за дополнительных затрат на строительство и штрафы за неисполнение контрактов.Максименко работал заместителем директора ФСИН с 2016 года по март 2020-го.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, валерий максименко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

Суд арестовал экс-замглавы ФСИН Максименко

15:29 27.11.2020 (обновлено: 15:30 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы оправил на два месяца в СИЗО бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 189 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Ходатайство следователя удовлетворено. Максименко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2021 года", - сказала собеседница агентства.
Максименко задержали накануне. В 2018 году он устроил заключение госконтрактов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" с подведомственной строительной организацией, которая, как считает следствие, "заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами" для выполнения работ.
В итоге, полагает СК РФ, ФЦП оказалась сорвана на сумму более 2,1 миллиарда рублей. Не достроены 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а сама строительная организация понесла убытки на 189 миллионов из-за дополнительных затрат на строительство и штрафы за неисполнение контрактов.
Максименко работал заместителем директора ФСИН с 2016 года по март 2020-го.
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваВалерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
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