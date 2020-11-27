https://ria.ru/20201127/arest-1586560278.html

СК попросил арестовать экс-замглавы ФСИН Максименко

СК попросил арестовать экс-замглавы ФСИН Максименко

СК РФ попросил Басманный суд Москвы заключить в СИЗО бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями на 189... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:10

2020-11-27T10:10

2020-11-27T10:16

валерий максименко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. СК РФ попросил Басманный суд Москвы заключить в СИЗО бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями на 189 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Меру пресечения просят избрать до 25 января", - сказала собеседница агентства.Максименко задержали накануне. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" с подведомственной строительной организацией.Следствие считает, что она "заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами" для выполнения работ.В итоге, полагает СК РФ, оказалась ФЦП оказалась сорвана на сумму более 2,1 миллиардов рублей. Не достроены 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а сама строительная организация понесла убытки на 189 миллионов из-за дополнительных затрат на строительство и штрафы за неисполнение контрактов.Максименко работал заместителем директора тюремного ведомства с 2016 года по март 2020-го.

https://ria.ru/20201127/fsin-1586551756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий максименко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия