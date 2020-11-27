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СК попросил арестовать экс-замглавы ФСИН Максименко
СК попросил арестовать экс-замглавы ФСИН Максименко
СК РФ попросил Басманный суд Москвы заключить в СИЗО бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями на 189... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:10
2020-11-27T10:16
валерий максименко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. СК РФ попросил Басманный суд Москвы заключить в СИЗО бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями на 189 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Меру пресечения просят избрать до 25 января", - сказала собеседница агентства.Максименко задержали накануне. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" с подведомственной строительной организацией.Следствие считает, что она "заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами" для выполнения работ.В итоге, полагает СК РФ, оказалась ФЦП оказалась сорвана на сумму более 2,1 миллиардов рублей. Не достроены 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а сама строительная организация понесла убытки на 189 миллионов из-за дополнительных затрат на строительство и штрафы за неисполнение контрактов.Максименко работал заместителем директора тюремного ведомства с 2016 года по март 2020-го.
https://ria.ru/20201127/fsin-1586551756.html
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валерий максименко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК попросил арестовать экс-замглавы ФСИН Максименко

10:10 27.11.2020 (обновлено: 10:16 27.11.2020)
 
© СК РФЗадержание бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко
Задержание бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. СК РФ попросил Басманный суд Москвы заключить в СИЗО бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями на 189 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Меру пресечения просят избрать до 25 января", - сказала собеседница агентства.
Максименко задержали накануне. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" с подведомственной строительной организацией.
Следствие считает, что она "заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами" для выполнения работ.
В итоге, полагает СК РФ, оказалась ФЦП оказалась сорвана на сумму более 2,1 миллиардов рублей. Не достроены 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а сама строительная организация понесла убытки на 189 миллионов из-за дополнительных затрат на строительство и штрафы за неисполнение контрактов.
Максименко работал заместителем директора тюремного ведомства с 2016 года по март 2020-го.
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Валерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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