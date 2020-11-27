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Москву накроет антициклон "Сибиряк"
Москву накроет антициклон "Сибиряк"
Циклон "Таня" уступит место антициклону "Сибиряку" с середины следующей недели, он принесет в Москву малооблачную, солнечную, сухую погоду и усиление морозов до РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:45
2020-11-27T14:45
2020-11-27T14:45
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Циклон "Таня" уступит место антициклону "Сибиряку" с середины следующей недели, он принесет в Москву малооблачную, солнечную, сухую погоду и усиление морозов до минус 12 ночью, минус 7 днем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Со 2 числа, со среды, и далее всю следующую неделю будет антициклон Сибирский. "Сибиряк" принесет малооблачную, сухую погоду и усиление морозов до минус 7 - минус 12 ночью, минус 2 - минус 7 днем. Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным. С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая", - рассказал Тишковец.Он пояснил, что с сибирскими антициклонами всегда связана солнечная, малооблачная и морозная погода."Мы мало того, что вернем и температуру в климатическое русло, и снежный покров у нас сразу вернется в норму. Этот Сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведет все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря", - уточнил Тишковец.По словам синоптика, Сибирский антициклон иногда называют более правильно Монгольский антициклон. "Эта империя монгольского антициклона охватит большую часть нашей страны, своим западным крылом продавится к нам в Центральную Россию, вытесняя все облака, осадки в восточно-европейские страны. У нас это будет сопровождаться постепенным улучшением погоды и усилением морозов", - заключил он.
https://ria.ru/20200928/pogoda-1577867203.html
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погода, евгений тишковец, москва
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Циклон "Таня" уступит место антициклону "Сибиряку" с середины следующей недели, он принесет в Москву
малооблачную, солнечную, сухую погоду и усиление морозов до минус 12 ночью, минус 7 днем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Со 2 числа, со среды, и далее всю следующую неделю будет антициклон Сибирский. "Сибиряк" принесет малооблачную, сухую погоду и усиление морозов до минус 7 - минус 12 ночью, минус 2 - минус 7 днем. Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным. С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая", - рассказал Тишковец.
Он пояснил, что с сибирскими антициклонами всегда связана солнечная, малооблачная и морозная погода.
"Мы мало того, что вернем и температуру в климатическое русло, и снежный покров у нас сразу вернется в норму. Этот Сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведет все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря", - уточнил Тишковец.
По словам синоптика, Сибирский антициклон иногда называют более правильно Монгольский антициклон. "Эта империя монгольского антициклона охватит большую часть нашей страны, своим западным крылом продавится к нам в Центральную Россию, вытесняя все облака, осадки в восточно-европейские страны. У нас это будет сопровождаться постепенным улучшением погоды и усилением морозов", - заключил он.