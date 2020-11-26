https://ria.ru/20201126/zdravookhranenie-1586424867.html
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения
Система здравоохранения России работает в настоящее время по принципам военной медицины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:56
2020-11-26T12:56
2020-11-26T12:56
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:90:3321:1958_1400x0_80_0_0_78d5d976871a28442fcf259129e1293a.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения России работает в настоящее время по принципам военной медицины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Система здравоохранения сейчас работает по принципам военной медицины", - сказал Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Он отметил, что совместно с научным сообществом сейчас рассматриваются дополнительные форматы использования научных разработок, в том числе - вакцинных препаратов. "Есть несколько инновационных идей, которые мы планируем реализовать",- подчеркнул министр.
https://ria.ru/20201126/avtomobil-1586411219.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_295:0:3024:2047_1400x0_80_0_0_b806d92ed0b2e7cb7e01afe31157d1c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, общество