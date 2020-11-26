https://ria.ru/20201126/zdravookhranenie-1586424867.html

Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения

Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения

Система здравоохранения России работает в настоящее время по принципам военной медицины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:56

2020-11-26T12:56

2020-11-26T12:56

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения России работает в настоящее время по принципам военной медицины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Система здравоохранения сейчас работает по принципам военной медицины", - сказал Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Он отметил, что совместно с научным сообществом сейчас рассматриваются дополнительные форматы использования научных разработок, в том числе - вакцинных препаратов. "Есть несколько инновационных идей, которые мы планируем реализовать",- подчеркнул министр.

https://ria.ru/20201126/avtomobil-1586411219.html

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михаил мурашко, здоровье - общество, общество