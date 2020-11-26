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Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения
Система здравоохранения России работает в настоящее время по принципам военной медицины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:56
2020-11-26T12:56
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения России работает в настоящее время по принципам военной медицины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Система здравоохранения сейчас работает по принципам военной медицины", - сказал Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Он отметил, что совместно с научным сообществом сейчас рассматриваются дополнительные форматы использования научных разработок, в том числе - вакцинных препаратов. "Есть несколько инновационных идей, которые мы планируем реализовать",- подчеркнул министр.
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения

12:56 26.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения России работает в настоящее время по принципам военной медицины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Система здравоохранения сейчас работает по принципам военной медицины", - сказал Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.
Он отметил, что совместно с научным сообществом сейчас рассматриваются дополнительные форматы использования научных разработок, в том числе - вакцинных препаратов. "Есть несколько инновационных идей, которые мы планируем реализовать",- подчеркнул министр.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
12:04
На закупку машин для сферы здравоохранения выделят 1,5 миллиарда рублей
 
Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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