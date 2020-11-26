Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201126/zapovedniki-1586324222.html
На Камчатке сняли на видео медведя, предпочитающего зимнему сну рыбалку
На Камчатке сняли на видео медведя, предпочитающего зимнему сну рыбалку
На Камчатке в фотоловушку попал медведь, который вместо того, чтобы залечь в берлогу, ловит рыбу, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T02:18
2020-11-26T02:18
туризм
туризм
медведи
новости - туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153289/86/1532898699_0:176:3017:1873_1400x0_80_0_0_b26a003e9b2bf69aa5e6a9359bb20a31.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На Камчатке в фотоловушку попал медведь, который вместо того, чтобы залечь в берлогу, ловит рыбу, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.На кадрах видно, что крупный самец, обитающий на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском федеральном заказнике, достаточно упитан и обзавелся после линьки теплым и густым мехом. То есть он полностью готов к зимнему сну. Однако зверь пока не торопится залегать в берлогу — нерка нерестится, и до тех пор животное будет приходить на берег озера порыбачить.Этот процесс может продолжаться до конца зимы, написали в соцсетях специалисты заказника.
https://ria.ru/20201122/schipkova-1585311835.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153289/86/1532898699_144:0:2875:2048_1400x0_80_0_0_93c038d12a7080056ae6228b92604397.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, медведи, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

На Камчатке сняли на видео медведя, предпочитающего зимнему сну рыбалку

02:18 26.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМедведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике
Медведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На Камчатке в фотоловушку попал медведь, который вместо того, чтобы залечь в берлогу, ловит рыбу, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
На кадрах видно, что крупный самец, обитающий на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском федеральном заказнике, достаточно упитан и обзавелся после линьки теплым и густым мехом. То есть он полностью готов к зимнему сну.
Однако зверь пока не торопится залегать в берлогу — нерка нерестится, и до тех пор животное будет приходить на берег озера порыбачить.
Этот процесс может продолжаться до конца зимы, написали в соцсетях специалисты заказника.
Заповедник Черные Земли , сайгаки на водопое - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 08:00Туризм
Тревел на всю голову. Как правильно путешествовать по заповедникам России
 
ТуризмТуризммедведиНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54Росгвардейцы за год нейтрализовали тринадцать бандитов
17:53Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
Лента новостейМолния