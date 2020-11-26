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На Камчатке сняли на видео медведя, предпочитающего зимнему сну рыбалку

На Камчатке сняли на видео медведя, предпочитающего зимнему сну рыбалку

На Камчатке в фотоловушку попал медведь, который вместо того, чтобы залечь в берлогу, ловит рыбу, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T02:18

2020-11-26T02:18

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На Камчатке в фотоловушку попал медведь, который вместо того, чтобы залечь в берлогу, ловит рыбу, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.На кадрах видно, что крупный самец, обитающий на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском федеральном заказнике, достаточно упитан и обзавелся после линьки теплым и густым мехом. То есть он полностью готов к зимнему сну. Однако зверь пока не торопится залегать в берлогу — нерка нерестится, и до тех пор животное будет приходить на берег озера порыбачить.Этот процесс может продолжаться до конца зимы, написали в соцсетях специалисты заказника.

https://ria.ru/20201122/schipkova-1585311835.html

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