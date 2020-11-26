https://ria.ru/20201126/zapis-1586410436.html

В Польше призвали обнародовать запись разговора Качиньских до катастрофы

В Польше призвали обнародовать запись разговора Качиньских до катастрофы

Если запись последнего разговора президента Польши Леха Качиньского с братом, состоявшегося перед авиакатастрофой в Смоленске, существует, ее надо обнародовать, РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:03

2020-11-26T12:03

2020-11-26T12:03

россия

ярослав качиньский

лех качиньский

польша

смоленск

катастрофа польского самолета под смоленском

в мире

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ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Если запись последнего разговора президента Польши Леха Качиньского с братом, состоявшегося перед авиакатастрофой в Смоленске, существует, ее надо обнародовать, считает бывший председатель Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, участник расследования смоленской катастрофы, депутат польского парламента Мачей Ласек.Ранее Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора, который президент Качиньский провел с братом прямо перед катастрофой в Смоленске. О факте такого разговора ранее написали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела.Информацию о наличии стенограммы РИА Новости подтвердил один из участников расследования авиакатастрофы, проходившего в Польше. Он уточнил, что разговор состоялся "незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске". При этом собеседник агентства отказался обсуждать содержание разговора.Он добавил, что комиссия имела доступ к данным, связанным с выходом в эфир спутникового телефона с борта самолета Качиньского, и на этом основании она могла определить, сколько было этих разговоров, когда они начались и как долго продолжались."Комиссия анализировала возможность влияния этого разговора на решения, принимаемые экипажем. Последний разговор президента с братом состоялся еще до того, как начальник дипломатического протокола получил от экипажа подробную информацию об отсутствии погодных условий для посадки в Смоленске. Из диктофона в кабине также не было видно, чтобы кто-то оказывал прямое давление на посадку. Таким образом, по мнению комиссии, телефонный разговор братьев Качиньских не повлиял на принимаемые экипажем меры. Такие же выводы можно сделать на основе анализа всех доступных стенограмм разговоров в кабине пилотов - из них не следует, чтобы кто-то отдал команду пилотам на посадку", - сказал Ласек.Однако он считает, что "если действительно есть запись последнего разговора президента Леха Качиньского с братом, то она должна быть обнародована", поскольку это "положило бы конец спекуляциям на эту тему".Как заявил ранее в интервью Gazeta Wyborcza бывший польский судья Войчех Лончевский, возобновлявший расследование данной катастрофы, если бы общественность узнала о содержании разговора Качиньских, то "совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года". По его утверждению, стенограмма стала ему известна "из совершенно секретных материалов" и позволяет "сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский". Эти документы, считает бывший судья, случайно приобщили к материалам польского уголовного дела. До настоящего момента они не предавались огласке.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе тогдашний глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.Таким образом, десять лет спустя после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.Между тем в сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю.СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.

https://ria.ru/20201125/kachinskiy-1586310358.html

https://ria.ru/20200921/polsha-1577509773.html

https://ria.ru/20200917/dispetcher-1577410567.html

https://ria.ru/20200801/1575244994.html

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