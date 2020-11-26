https://ria.ru/20201126/yamal-1586427712.html

Депутаты заксобрания ЯНАО приняли бюджет региона на 2021-2023 годы

Депутаты заксобрания ЯНАО приняли бюджет региона на 2021-2023 годы

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли бюджет региона на 2021-2023 годы, он будет социально ориентированным и инвестиционным,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:12

2020-11-26T13:12

2020-11-26T13:12

ямало-ненецкий автономный округ

альбина свинцова

дмитрий артюхов

ямал

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли бюджет региона на 2021-2023 годы, он будет социально ориентированным и инвестиционным, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."Бюджет Ямала на 2021-2023 годы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие региона. Сегодня, 26 ноября, на пленарном заседании законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов в первом и окончательном чтениях принят бюджет ЯНАО на 2021-2023 годы", - говорится в сообщении.Законопроект об окружном бюджете на ближайшие три года представила заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова. В своем выступлении глава окружного финансового ведомства отметила, что бюджет формировался в условиях двух серьезных финансовых вызовов: неблагоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках и пандемии коронавируса."Бюджет ЯНАО 2021-2023 – социально ориентированный и инвестиционный. Прогнозируемый объем доходов на 2021 год – 213 миллиардов рублей. Окружной бюджет по доходам в 2021 году составит 191 миллиард рублей. Главными доходными источниками бюджета ЯНАО традиционно будут налог на имущество организаций – 40%, налог на прибыль организаций – 33%, налог на доходы физических лиц - 20%", - отмечается в сообщении.Основной причиной снижения прогноза доходов является снижение наиболее волатильного доходного источника – налога на прибыль организаций. Это произошло в результате падения спроса и цен на нефтяном рынке. По остальным доходным источникам сохраняется положительная динамика."Безусловно, в полном объеме продолжим реализацию национальных проектов и задач, которые поставил наш президент. Сохраним финансирование приоритетных направлений – это медицина, жилье, дороги, поддержка семей. Продолжим расселение аварийного фонда – в новые квартиры в следующем году переедут более 3500 семей. Благодаря жилищным программам условия смогут улучшить более 1300 семей. Много планов в здравоохранении – продолжим оснащать больницы и поликлиники современным диагностическим оборудованием", – прокомментировал основной финансовый документ губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20201123/zarplaty-1585888397.html

https://ria.ru/20201112/yamal-1584305655.html

ямал

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альбина свинцова, дмитрий артюхов, ямал, экономика