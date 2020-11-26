Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201126/yamal-1586427712.html
Депутаты заксобрания ЯНАО приняли бюджет региона на 2021-2023 годы
Депутаты заксобрания ЯНАО приняли бюджет региона на 2021-2023 годы
Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли бюджет региона на 2021-2023 годы, он будет социально ориентированным и инвестиционным,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:12
2020-11-26T13:12
ямало-ненецкий автономный округ
альбина свинцова
дмитрий артюхов
ямал
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_0:133:3171:1917_1400x0_80_0_0_58ac5f6fa6c12926a7a5ce36a76417a0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли бюджет региона на 2021-2023 годы, он будет социально ориентированным и инвестиционным, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."Бюджет Ямала на 2021-2023 годы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие региона. Сегодня, 26 ноября, на пленарном заседании законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов в первом и окончательном чтениях принят бюджет ЯНАО на 2021-2023 годы", - говорится в сообщении.Законопроект об окружном бюджете на ближайшие три года представила заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова. В своем выступлении глава окружного финансового ведомства отметила, что бюджет формировался в условиях двух серьезных финансовых вызовов: неблагоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках и пандемии коронавируса."Бюджет ЯНАО 2021-2023 – социально ориентированный и инвестиционный. Прогнозируемый объем доходов на 2021 год – 213 миллиардов рублей. Окружной бюджет по доходам в 2021 году составит 191 миллиард рублей. Главными доходными источниками бюджета ЯНАО традиционно будут налог на имущество организаций – 40%, налог на прибыль организаций – 33%, налог на доходы физических лиц - 20%", - отмечается в сообщении.Основной причиной снижения прогноза доходов является снижение наиболее волатильного доходного источника – налога на прибыль организаций. Это произошло в результате падения спроса и цен на нефтяном рынке. По остальным доходным источникам сохраняется положительная динамика."Безусловно, в полном объеме продолжим реализацию национальных проектов и задач, которые поставил наш президент. Сохраним финансирование приоритетных направлений – это медицина, жилье, дороги, поддержка семей. Продолжим расселение аварийного фонда – в новые квартиры в следующем году переедут более 3500 семей. Благодаря жилищным программам условия смогут улучшить более 1300 семей. Много планов в здравоохранении – продолжим оснащать больницы и поликлиники современным диагностическим оборудованием", – прокомментировал основной финансовый документ губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20201123/zarplaty-1585888397.html
https://ria.ru/20201112/yamal-1584305655.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_221:0:2952:2048_1400x0_80_0_0_ae2a74050a2853017576bc4bb4d89941.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
альбина свинцова, дмитрий артюхов, ямал, экономика

Депутаты заксобрания ЯНАО приняли бюджет региона на 2021-2023 годы

13:12 26.11.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли бюджет региона на 2021-2023 годы, он будет социально ориентированным и инвестиционным, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
"Бюджет Ямала на 2021-2023 годы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие региона. Сегодня, 26 ноября, на пленарном заседании законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов в первом и окончательном чтениях принят бюджет ЯНАО на 2021-2023 годы", - говорится в сообщении.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 12:53
Власти ЯНАО объяснили высокий уровень зарплат в регионе
Законопроект об окружном бюджете на ближайшие три года представила заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова. В своем выступлении глава окружного финансового ведомства отметила, что бюджет формировался в условиях двух серьезных финансовых вызовов: неблагоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках и пандемии коронавируса.
"Бюджет ЯНАО 2021-2023 – социально ориентированный и инвестиционный. Прогнозируемый объем доходов на 2021 год – 213 миллиардов рублей. Окружной бюджет по доходам в 2021 году составит 191 миллиард рублей. Главными доходными источниками бюджета ЯНАО традиционно будут налог на имущество организаций – 40%, налог на прибыль организаций – 33%, налог на доходы физических лиц - 20%", - отмечается в сообщении.
Основной причиной снижения прогноза доходов является снижение наиболее волатильного доходного источника – налога на прибыль организаций. Это произошло в результате падения спроса и цен на нефтяном рынке. По остальным доходным источникам сохраняется положительная динамика.
"Безусловно, в полном объеме продолжим реализацию национальных проектов и задач, которые поставил наш президент. Сохраним финансирование приоритетных направлений – это медицина, жилье, дороги, поддержка семей. Продолжим расселение аварийного фонда – в новые квартиры в следующем году переедут более 3500 семей. Благодаря жилищным программам условия смогут улучшить более 1300 семей. Много планов в здравоохранении – продолжим оснащать больницы и поликлиники современным диагностическим оборудованием", – прокомментировал основной финансовый документ губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Его слова приводит пресс-служба.
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 15:47Ямало-Ненецкий автономный округ
Почти 750 молодых семей на Ямале в этом году обеспечат жильем
 
Ямало-Ненецкий автономный округАльбина СвинцоваДмитрий АртюховЯмалЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54Росгвардейцы за год нейтрализовали тринадцать бандитов
17:53Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
Лента новостейМолния