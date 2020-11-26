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Выставка монет Банка России открылась в Химках
Выставка монет Банка России открылась в Химках
Экспозиция монет из драгоценных металлов открылась в парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого городского округа Химки Московской области, говорится в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:21
2020-11-26T13:21
2020-11-26T13:21
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Экспозиция монет из драгоценных металлов открылась в парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого городского округа Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.Как сообщили в пресс-службе городского округа, выставка посвящена истории спортивных побед."На выставке "Монеты славы" жители и гости Химок увидят увеличенные изображения таких монет на 15 фотопанно – так можно будет подробно рассмотреть все тонкости исполнения монет невооруженным глазом, прочесть краткую историю создания каждой монеты, узнать о событии или спортсмене, изображенном на ней", - говорится в сообщении.Выставка продлится до конца года.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/vorobev--1586079670.html
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