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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201126/vyruchka-1586429329.html
Выручка ключевых интернет-компаний Китая выросла за 9 месяцев на 13,7%
Выручка ключевых интернет-компаний Китая выросла за 9 месяцев на 13,7%
Выручка основных китайских интернет-компаний в период с января по сентябрь 20202 года составила 895,6 миллиарда юаней (около 133,2 миллиарда долларов),... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:18
2020-11-26T13:18
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 26 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Выручка основных китайских интернет-компаний в период с января по сентябрь 20202 года составила 895,6 миллиарда юаней (около 133,2 миллиарда долларов), увеличившись на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.Согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, в указанный период операционная прибыль отрасли выросла на 13,6% в годовом исчислении до 86,74 миллиарда юаней (около 13 миллиардов долларов).Расходы на исследования и разработки в секторе составили в общей сложности 49,74 миллиарда юаней (около 7,5 миллиарда долларов), увеличившись на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.Сфера Интернета становится главным центральным элементом "новой экономики" Китая по мере того, как в стране происходит трансформация факторов экономического роста, который в большей степени определяется технологиями и потреблением.Статистическое исследование министерства охватило предприятия с годовой выручкой от интернет-услуг более 5 миллионов юаней (около 754 тысяч долларов) за предыдущий отчетный финансовый год.
https://ria.ru/20201115/shankhay-1584702107.html
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китай, экономика

Выручка ключевых интернет-компаний Китая выросла за 9 месяцев на 13,7%

13:18 26.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 26 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Выручка основных китайских интернет-компаний в период с января по сентябрь 20202 года составила 895,6 миллиарда юаней (около 133,2 миллиарда долларов), увеличившись на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, в указанный период операционная прибыль отрасли выросла на 13,6% в годовом исчислении до 86,74 миллиарда юаней (около 13 миллиардов долларов).
Расходы на исследования и разработки в секторе составили в общей сложности 49,74 миллиарда юаней (около 7,5 миллиарда долларов), увеличившись на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Сфера Интернета становится главным центральным элементом "новой экономики" Китая по мере того, как в стране происходит трансформация факторов экономического роста, который в большей степени определяется технологиями и потреблением.
Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 13:39Россия-Китай: Главное
ЭКСПО в Шанхае показала новые возможности для бизнеса в условиях пандемии
Статистическое исследование министерства охватило предприятия с годовой выручкой от интернет-услуг более 5 миллионов юаней (около 754 тысяч долларов) за предыдущий отчетный финансовый год.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
 
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