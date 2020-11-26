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Володин напомнил Зюганову про КПСС
Володин напомнил Зюганову про КПСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил, что "один из самых популярных политиков страны", лидер ЛДПР Владимир Жириновский, высказался за принятие в третьем... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:02
2020-11-26T14:02
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кпсс
вячеслав володин
геннадий зюганов
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил, что "один из самых популярных политиков страны", лидер ЛДПР Владимир Жириновский, высказался за принятие в третьем чтении федерального бюджета на 2021-2023 годы, сказав, что это "дорогого стоит".В четверг Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов."То, что один из самых популярных политиков страны высказался за бюджет, оценил работу председателя бюджетного комитета и министра финансов – дорогого стоит. Это не только политическая культура, но и умение признать эффективность", - отметил Володин.Также он заметил, что лидер КПРФ Геннадий Андреевич "сегодня отметил роль президента". "Это тоже крайне важно. Геннадий Андреевич, то, что у нас раньше генсеки не принимали не только своих секретарей обкомов, но и не слушали членов Политбюро (КПСС-ред.) - страны не стало. А сейчас, посмотрите, президент постоянно с вами в коммуникациях, премьер постоянно с вами в коммуникациях. А председатель (Госдумы – ред.) обречен быть постоянно с вами не только в коммуникациях, жить с вами", - сказал Володин, обращаясь к Зюганову.Он отметил, что Госдума принимает бюджет на "сложный и непростой" 2021 год. "Мы должны прямо сказать: все сделал президент для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей", - сказал Володин.
https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586425668.html
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лдпр, кпрф, госдума рф, кпсс, вячеслав володин, геннадий зюганов, владимир жириновский, политика

Володин напомнил Зюганову про КПСС

14:02 26.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил, что "один из самых популярных политиков страны", лидер ЛДПР Владимир Жириновский, высказался за принятие в третьем чтении федерального бюджета на 2021-2023 годы, сказав, что это "дорогого стоит".
В четверг Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
13:03
Госдума утвердила бюджет на 2021-2023 годы
"То, что один из самых популярных политиков страны высказался за бюджет, оценил работу председателя бюджетного комитета и министра финансов – дорогого стоит. Это не только политическая культура, но и умение признать эффективность", - отметил Володин.
Также он заметил, что лидер КПРФ Геннадий Андреевич "сегодня отметил роль президента". "Это тоже крайне важно. Геннадий Андреевич, то, что у нас раньше генсеки не принимали не только своих секретарей обкомов, но и не слушали членов Политбюро (КПСС-ред.) - страны не стало. А сейчас, посмотрите, президент постоянно с вами в коммуникациях, премьер постоянно с вами в коммуникациях. А председатель (Госдумы – ред.) обречен быть постоянно с вами не только в коммуникациях, жить с вами", - сказал Володин, обращаясь к Зюганову.
Он отметил, что Госдума принимает бюджет на "сложный и непростой" 2021 год. "Мы должны прямо сказать: все сделал президент для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей", - сказал Володин.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 15:51
Зюганов пообещал "гнать дубовой палкой" предлагающих захоронить Ленина
 
ЛДПРКПРФГосдума РФКПССВячеслав ВолодинГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийПолитика
 
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