Володин напомнил Зюганову про КПСС
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил, что "один из самых популярных политиков страны", лидер ЛДПР Владимир Жириновский, высказался за принятие в третьем чтении федерального бюджета на 2021-2023 годы, сказав, что это "дорогого стоит".
В четверг Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
"То, что один из самых популярных политиков страны высказался за бюджет, оценил работу председателя бюджетного комитета и министра финансов – дорогого стоит. Это не только политическая культура, но и умение признать эффективность", - отметил Володин.
Также он заметил, что лидер КПРФ Геннадий Андреевич "сегодня отметил роль президента". "Это тоже крайне важно. Геннадий Андреевич, то, что у нас раньше генсеки не принимали не только своих секретарей обкомов, но и не слушали членов Политбюро (КПСС-ред.) - страны не стало. А сейчас, посмотрите, президент постоянно с вами в коммуникациях, премьер постоянно с вами в коммуникациях. А председатель (Госдумы – ред.) обречен быть постоянно с вами не только в коммуникациях, жить с вами", - сказал Володин, обращаясь к Зюганову.
Он отметил, что Госдума принимает бюджет на "сложный и непростой" 2021 год. "Мы должны прямо сказать: все сделал президент для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей", - сказал Володин.