https://ria.ru/20201126/volodin-1586440084.html

Володин напомнил Зюганову про КПСС

Володин напомнил Зюганову про КПСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил, что "один из самых популярных политиков страны", лидер ЛДПР Владимир Жириновский, высказался за принятие в третьем... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:02

2020-11-26T14:02

2020-11-26T14:02

лдпр

кпрф

госдума рф

кпсс

вячеслав володин

геннадий зюганов

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил, что "один из самых популярных политиков страны", лидер ЛДПР Владимир Жириновский, высказался за принятие в третьем чтении федерального бюджета на 2021-2023 годы, сказав, что это "дорогого стоит".В четверг Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов."То, что один из самых популярных политиков страны высказался за бюджет, оценил работу председателя бюджетного комитета и министра финансов – дорогого стоит. Это не только политическая культура, но и умение признать эффективность", - отметил Володин.Также он заметил, что лидер КПРФ Геннадий Андреевич "сегодня отметил роль президента". "Это тоже крайне важно. Геннадий Андреевич, то, что у нас раньше генсеки не принимали не только своих секретарей обкомов, но и не слушали членов Политбюро (КПСС-ред.) - страны не стало. А сейчас, посмотрите, президент постоянно с вами в коммуникациях, премьер постоянно с вами в коммуникациях. А председатель (Госдумы – ред.) обречен быть постоянно с вами не только в коммуникациях, жить с вами", - сказал Володин, обращаясь к Зюганову.Он отметил, что Госдума принимает бюджет на "сложный и непростой" 2021 год. "Мы должны прямо сказать: все сделал президент для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей", - сказал Володин.

https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586425668.html

https://ria.ru/20201028/lenin-1581946577.html

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лдпр, кпрф, госдума рф, кпсс, вячеслав володин, геннадий зюганов, владимир жириновский, политика