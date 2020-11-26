https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

И снова страх и бдительность. Что ждет Европу после отмены локдауна

И снова страх и бдительность. Что ждет Европу после отмены локдауна

В Европе и США наступает сезон праздников. Но на этот раз проводить их придется без больших и шумных сборищ. Традиционно в День благодарения, "черную пятницу",... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

2020-11-26T12:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

маркус зедер

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великобритания

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южная корея

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. В Европе и США наступает сезон праздников. Но на этот раз проводить их придется без больших и шумных сборищ. Традиционно в День благодарения, "черную пятницу", канун Рождества миллионы людей отправляются в торговые центры, а затем — по гостям. Однако в этом году европейцев и американцев просят не праздновать с размахом — вторая волна коронавируса еще не схлынула. Власти опасаются, как бы совместные гулянья и застолья не обернулись новыми вспышками инфекции.Постепенный выход"Нужно удвоить бдительность: защитить наших близких, особенно уязвимых, носить маски, в том числе дома, когда мы с друзьями или родственниками, которые не живут с вами", — увещевал сограждан французский лидер Эммануэль Макрон, обратившийся к нации во вторник, 24 ноября.Пик заражений в стране пришелся на 7 ноября — более 88 тысяч за сутки. Затем ситуация начала выправляться, и 24 ноября выявили около девяти тысяч инфицированных.Впрочем, от Макрона ждали не призывов к сознательности, а отмены наиболее жестких ограничений. И часть запретов действительно снимают: на этой неделе заработают магазины, людям разрешат удаляться от дома на 20 километров на три часа. Церкви примут прихожан — но только до 30 человек за раз.С 15 декабря откроются театры, кино, музеи. Правда, сохранится комендантский час с девяти вечера до семи утра. Бары и рестораны — по крайней мере, до Рождества — на замке.А еще, добавил Макрон, те, для кого вирус опаснее всего, должны пройти вакцинацию уже в конце декабря — начале января. Для этого Европейский союз заключил договор с американской фармацевтической компанией Moderna на 160 миллионов доз препарата, о чем накануне сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эффективность прививки — 94,5 процента, уверяют в компании.Ранее ЕС также договорился о поставках вакцины с немецкой фирмой BioNTech и ее американским партнером Pfizer. От них Европа получит 300 миллионов доз. Этого должно хватить.Склоны заболеваемостиГермания планирует ввести препарат в оборот в течение первых трех месяцев следующего года. До этого на привычные праздники лучше не рассчитывать. "Обычных горнолыжных каникул у нас просто не может быть", — предупредил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.В середине ноября канцлер Ангела Меркель объявила, что инфекция вышла из-под контроля в Берлине, и настояла на более жестких ограничениях. Тогда в сутки в стране заболевали 14,5 тысячи человек. Однако не все регионы поддержали столицу. Поэтому правительствам земель федеративной республики предложили разработать план сдерживания эпидемии совместно.Так, решили, что по меньшей мере до 20 декабря рестораны не откроются, собираться можно максимум впятером, маски в общественных местах обязательны. В Рождество разрешат встретиться вдесятером, правда, после такого "столпотворения" рекомендуют добровольно самоизолироваться на несколько дней. Церквям тоже позволят проводить мессы, но желательно, чтобы людей на них присутствовало меньше, чем обычно.В то же время Австрия, где в середине месяца случилась самая крупная в стране вспышка с начала пандемии (13 ноября — 9,5 тысячи инфицированных), не согласна закрывать горнолыжные курорты: это обойдется ей в 2,4 миллиарда евро. Хотя именно тирольский Ишгль стал эпицентром заболеваемости в марте, сезон начнется после окончания локдауна 6 декабря.Послабления ждут и британцев. "Рождественский пузырь" (праздничное застолье) может объединить до трех семейств. Некоторые магазины, спортзалы, парикмахерские и другие заведения уже понемногу принимают посетителей.Бессимптомная эпидемияВ США по-прежнему самая тяжелая ситуация. В среду, 25 ноября, побит очередной антирекорд — более 88 тысяч госпитализаций с COVID-19 в сутки. Медики в ряде штатов предупреждают: коечный фонд вот-вот переполнится.Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Рэдфилд объяснил вспышку тем, что в закрытых помещениях собираются бессимптомные больные. "Настоящий драйвер пандемии сейчас — вовсе не общественное пространство, — сказал он. — На самом деле это тихая эпидемия — бессимптомно инфекция распространяется среди молодежи в возрасте 12-35 лет".В таких условиях страна приближается к одному из самых опасных ныне праздников — Дню благодарения. Каждый год в последний четверг ноября большие компании друзей и родственников усаживаются за праздничный стол, американцы устраивают вечеринки, отправляются по магазинам.Центр по контролю и профилактике заболеваний настоятельно рекомендовал всем отмечать праздник скромно, по-домашнему. Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал подумать дважды насчет путешествий в выходные и предупредил, что даже невинные посиделки могут спровоцировать новые вспышки.Новоизбранный президент Джо Байден и его супруга Джилл подали пример — сообщили, что к ним на День благодарения придет только один гость. А Дональд и Мелания Трамп планируют провести четверг в Белом доме.На этой неделе Минздрав США начнет проверку цепочек распространения вакцины. Так власти готовятся к тому, что препарат срочно одобрит Управление по санитарному надзору. Это должно произойти в течение нескольких недель.Азиатская волнаКитайские компании перешли к третьей стадии испытаний пяти вакцин в десяти странах. В тестах участвуют 60 тысяч волонтеров. СМИ сообщают, что в некоторых городах китайцев уже прививают, хотя препарат еще не одобрили для широкого применения.Локальные вспышки инфекции в КНР фиксируют регулярно. В шанхайском аэропорту Пудун коронавирус обнаружили у двух сотрудников, после чего весь персонал — 17,7 тысячи человек — отправили сдавать анализы. В соцсетях распространились видеоролики, на которых якобы запечатлен вызванный этим хаос — сотни людей толпятся в неорганизованной очереди. Однако подтверждений того, что запись сделана именно в аэропорту, не было.В Тяньцзине протестировали 2,2 миллиона человек после того, как в городе на прошлой неделе выявили пять больных. В Маньчжурии на границе с Россией обязали сдать анализы 200 тысяч человек, закрыли школы — из-за двух диагнозов.В специальном административном районе Гонконге 85 инфицированных, из них 63 заразились в увеселительных заведениях. Теперь бары, ночные клубы и общественные сауны уйдут на недельные каникулы.В другом азиатском мегаполисе — южнокорейском Сеуле — закрыты все развлекательные заведения. В субботу по стране — 330 заражений, днем ранее — 386. "Третья волна COVID-19 набирает обороты, — предупредил глава Минздрава Пак Нын Ху. — Ситуация крайне серьезная и тяжелая".Азия успешно сдерживала вирус после первой волны. Помогли и опыт предыдущих эпидемий, и привычка носить маски, подчиняться требованиям властей, и локальные локдауны.Во Всемирной организации здравоохранения считают, что Европе следует учиться у Азии. "Власти упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как взяли под контроль первую волну", — отметил, в частности, представитель ВОЗ Дэвид Набарро. Если это не исправить, после второй волны Европу ждет третья в начале нового года, предупредил он.Набарро указал, что азиаты не позволяют вирусу распространяться — не ослабляют ограничения преждевременно, моют руки, соблюдают дистанцию, не снимают маски. Европейцам нужно брать с них пример. Иначе придут новые волны пандемии.

https://ria.ru/20201009/kitay-bez-kovida-1578599125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, маркус зедер, воз, джо байден, великобритания, франция, германия, южная корея, гонконг, китай, австрия, сша