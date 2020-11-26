https://ria.ru/20201126/vkontakte-1586408394.html
Соцсеть "ВКонтакте" начала помечать страницы умерших пользователей
Соцсеть "ВКонтакте" начала помечать страницы умерших пользователей
Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:52
2020-11-26T11:52
2020-11-26T13:35
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых, сообщили РИА Новости в компании."Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека", — рассказали в компании.Отметка появится на странице, если родственники умершего пользователя соцсети захотят оставить профиль и обратятся в службу поддержки сервиса с фотографией свидетельства о смерти.При этом соответствующая надпись будет видна только на странице. В поиске и списках друзей она отображаться не будет.
https://ria.ru/20201124/vkontakte-1586118396.html
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