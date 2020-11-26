https://ria.ru/20201126/vkontakte-1586408394.html

Соцсеть "ВКонтакте" начала помечать страницы умерших пользователей

Соцсеть "ВКонтакте" начала помечать страницы умерших пользователей

Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:52

2020-11-26T11:52

2020-11-26T13:35

россия

вконтакте

общество

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых, сообщили РИА Новости в компании."Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека", — рассказали в компании.Отметка появится на странице, если родственники умершего пользователя соцсети захотят оставить профиль и обратятся в службу поддержки сервиса с фотографией свидетельства о смерти.При этом соответствующая надпись будет видна только на странице. В поиске и списках друзей она отображаться не будет.

https://ria.ru/20201124/vkontakte-1586118396.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вконтакте, общество