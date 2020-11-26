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Соцсеть "ВКонтакте" начала помечать страницы умерших пользователей
Соцсеть "ВКонтакте" начала помечать страницы умерших пользователей
Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 26.11.2020
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россия
вконтакте
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых, сообщили РИА Новости в компании."Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека", — рассказали в компании.Отметка появится на странице, если родственники умершего пользователя соцсети захотят оставить профиль и обратятся в службу поддержки сервиса с фотографией свидетельства о смерти.При этом соответствующая надпись будет видна только на странице. В поиске и списках друзей она отображаться не будет.
https://ria.ru/20201124/vkontakte-1586118396.html
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россия, вконтакте, общество

Соцсеть "ВКонтакте" начала помечать страницы умерших пользователей

11:52 26.11.2020 (обновлено: 13:35 26.11.2020)
 
© Фото : ВКонтактеСтраница ВКонтакте на экране ноутбука
Страница ВКонтакте на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых, сообщили РИА Новости в компании.
"Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека", — рассказали в компании.
© ВКонтактеМетки на странице умерших пользователей ВКонтакте
Метки на странице умерших пользователей ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© ВКонтакте
Отметка появится на странице, если родственники умершего пользователя соцсети захотят оставить профиль и обратятся в службу поддержки сервиса с фотографией свидетельства о смерти.
При этом соответствующая надпись будет видна только на странице. В поиске и списках друзей она отображаться не будет.
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 16:34
Во "ВКонтакте" появилась новая функция
 
РоссияВКонтактеОбщество
 
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