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Оператору телеканала RT запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
Оператору телеканала RT запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
Украинские пограничники запретили въезд на три года в страну оператору телеканала RT из-за поездки в Крым, сообщила в четверг пресс-служба государственной... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:44
2020-11-26T14:44
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телеканал rt
одесская область
республика крым
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КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники запретили въезд на три года в страну оператору телеканала RT из-за поездки в Крым, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины, при этом ведомство не назвало имя и фамилию оператора."Очередным нарушителем оказался оператор телеканала Russia Today (RT- ред.), гражданин Российской Федерации. Иностранец 1971 года следовал в нашу страну автомобилем. Для пересечения границы он выбрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдавии в Россию", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, во время паспортного контроля пограничники выяснили, что иностранец посещал Крым, где проводил видеосъемки для телеканала RT."Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину", - говорится в сообщении.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, телеканал rt, одесская область, республика крым, украина, медиа - общество, в мире

Оператору телеканала RT запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

14:44 26.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники запретили въезд на три года в страну оператору телеканала RT из-за поездки в Крым, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины, при этом ведомство не назвало имя и фамилию оператора.
"Очередным нарушителем оказался оператор телеканала Russia Today (RT- ред.), гражданин Российской Федерации. Иностранец 1971 года следовал в нашу страну автомобилем. Для пересечения границы он выбрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдавии в Россию", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время паспортного контроля пограничники выяснили, что иностранец посещал Крым, где проводил видеосъемки для телеканала RT.
"Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину", - говорится в сообщении.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 11:19
Журналисту Борису Корчевникову запретили въезд на Украину
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
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