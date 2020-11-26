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Рубль растет к доллару и снижается к евро
Рубль растет к доллару и снижается к евро
Курс рубля символически растет к доллару и снижается к евро, растущему на международном валютном рынке форекс, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:17
2020-11-26T10:17
2020-11-26T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
brent
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Курс рубля символически растет к доллару и снижается к евро, растущему на международном валютном рынке форекс, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск четверга снижался на 2 копейки - до 75,54 рубля, курс евро рос на 9 копеек, до 90,14 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,04% - до 48,51 доллара за баррель.Евро к доллару на форексе растет на 0,13% - до 1,178 доллара.
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цены на нефть, московская биржа, brent, экономика