https://ria.ru/20201126/valyuta-1586391982.html

Рубль растет к доллару и снижается к евро

Рубль растет к доллару и снижается к евро

Курс рубля символически растет к доллару и снижается к евро, растущему на международном валютном рынке форекс, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:17

2020-11-26T10:17

2020-11-26T10:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

brent

экономика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Курс рубля символически растет к доллару и снижается к евро, растущему на международном валютном рынке форекс, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск четверга снижался на 2 копейки - до 75,54 рубля, курс евро рос на 9 копеек, до 90,14 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,04% - до 48,51 доллара за баррель.Евро к доллару на форексе растет на 0,13% - до 1,178 доллара.

https://ria.ru/20201125/neft-1586187116.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, экономика