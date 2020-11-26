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https://ria.ru/20201126/vaktsiny-1586519851.html
Разработчики "Спутник V" предложили AstraZeneca скомбинировать вакцины
Разработчики "Спутник V" предложили AstraZeneca скомбинировать вакцины
Команда разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" предлагает британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T20:46
2020-11-26T22:15
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
astrazeneca
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Команда разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" предлагает британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности, говорится в Twitter-аккаунте вакцины."Текущая полная схема применения вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62%. Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и "Спутник V", в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность. Сочетание вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации", - отмечается в сообщении.Британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап испытаний препарата в разных странах для подтверждения его эффективности, сообщил глава компании Паскаль Сорио, которого цитирует Блумберг.Глава фармкомпании заявил, что это может быть "еще одно международное исследование", однако в этот раз оно может быть менее масштабным.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.Ранее в ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html
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вакцина "спутник v", astrazeneca , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Разработчики "Спутник V" предложили AstraZeneca скомбинировать вакцины

20:46 26.11.2020 (обновлено: 22:15 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Команда разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" предлагает британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности, говорится в Twitter-аккаунте вакцины.
"Текущая полная схема применения вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62%. Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и "Спутник V", в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность. Сочетание вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации", - отмечается в сообщении.
Британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап испытаний препарата в разных странах для подтверждения его эффективности, сообщил глава компании Паскаль Сорио, которого цитирует Блумберг.
Глава фармкомпании заявил, что это может быть "еще одно международное исследование", однако в этот раз оно может быть менее масштабным.
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В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.
Ранее в ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.
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Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"AstraZenecaМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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